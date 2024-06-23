Создатели Test Drive Unlimited Solar Crown уже работают над решением после окончания поддержки

Поскольку игроки больше не могут играть в The Crew (2014), онлайн-игру, серверы которой отключены, создатели Test Drive Unlimited Solar Crown стремятся избежать подобных обстоятельств. Когда Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет в сентябре этого года, она возьмет элементы из двух предшественников и принесет их в 2024 году. С самого начала это будет массовый многопользовательский онлайн-опыт без офлайн-прогресса.
«Test Drive Unlimited Solar Crown будет посвящен общению», — объясняет директор игры Solar Crown Гийом Гине. «Встречам с людьми. То, что я люблю делать каждый раз, и я делал это последние 10-12 вечеров, я ставлю GPS на случайного игрока и просто следую за ним. Мы просто едем вместе, следуем по острову Гонконг. Ни одна гоночная игра не выводит это на рынок, только Test Drive. Этого не будет в автономном режиме. Вся игра разработана для работы в сети».
Некоторые игроки уже ругают игру за постоянную онлайн-структуру. Два месяца назад Ubisoft отключила серверы своей популярной MMO-игры с открытым миром The Crew. Polyphony Digital наоборот недавно удалила онлайн-функции из Gran Turismo Sport, но перед этим выпустила новый патч, позволяющий офлайн-прохождение в одиночном режиме. Поэтому, когда Nacon и KT Racing объявили о скором выходе своей гоночной MMO-игры, социальные сети были переполнены просьбами спланировать все заранее.
«Мы работаем над поиском решения этой проблемы», — говорит Гине. «Мы не хотим, чтобы люди покупали игру, а затем мы уходили, и для них все было кончено. Мы не собираемся закрывать сервис на данный момент. Но мы уже работаем над этим. У нас есть решение на данный момент, но, возможно, у людей появится идея, и мы рассмотрим их. Я думаю, что это то, что мы можем создать вместе с сообществом».
Эти планы вступят в силу только через несколько лет, в зависимости от количества активных игроков Solar Crown.
«Это игра, которая будет жить годами», — объясняет Гине. «Конечно, все зависит от того, сколько людей играет. Но если люди играют очень долго, Test Drive будет жить очень долго. Мы уже работаем над разными вещами на год вперед. Сейчас мы полируем игру и делаем все, что нужно для разных консолей. Но некоторые разработчики уже работают над будущими обновлениями. Думаю, я еще не видел, чтобы игра давала игрокам столько всего, как игра-сервис».
мдаа уж_))На изи в форзе так же катаются. Вообще не вижу за что зацепится в новом TDU,физика очень плохая
😄 Звучит не однозначно..
Пираты опечалились
Куплю gold-пакет, если до выхода игры будет известно, что она выйдет с функциями различных перевозок и как с предыдущих игр. Но если не будет, то и пиратская версия не станет интересовать. Лучше на ту же Forza Horizon потрачусь.
основная реклама и пиар именно от пиратов. это все знают.
и создатели игр, так же.
и трюк с онлайном, без офлайна, в надежде, что все почитатели тут же кинутся в очереди за купить игру, прогорят, это факт.