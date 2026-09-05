Старт 7-го сезона в Test Drive Unlimited Solar Crown отметили выпуском нового релизного трейлера

В гоночной игре с открытым миром Test Drive Unlimited Solar Crown официально стартовал седьмой сезон. В честь этого события разработчики представили динамичный релизный трейлер, который знакомит пользователей с ключевыми нововведениями актуального контентного обновления.

В новом сезоне гонщики могут как в одиночку, так и в компании друзей продолжить исследование масштабных локаций — островов Гонконг и Ибица. Игровой процесс традиционно завязан на расширении личного автопарка эксклюзивных суперкаров, их покупке в автосалонах и последующей тонкой кастомизации в тюнинг-ателье. Игрокам предстоит не просто побеждать в заездах, но и создавать свой неповторимый стиль на пути к вершине автоспорта.

Test Drive Unlimited Solar Crown доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.