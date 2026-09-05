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Test Drive Unlimited: Solar Crown 12.09.2024
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.5 422 оценки

Старт 7-го сезона в Test Drive Unlimited Solar Crown отметили выпуском нового релизного трейлера

Gruz_ Gruz_

В гоночной игре с открытым миром Test Drive Unlimited Solar Crown официально стартовал седьмой сезон. В честь этого события разработчики представили динамичный релизный трейлер, который знакомит пользователей с ключевыми нововведениями актуального контентного обновления.

В новом сезоне гонщики могут как в одиночку, так и в компании друзей продолжить исследование масштабных локаций — островов Гонконг и Ибица. Игровой процесс традиционно завязан на расширении личного автопарка эксклюзивных суперкаров, их покупке в автосалонах и последующей тонкой кастомизации в тюнинг-ателье. Игрокам предстоит не просто побеждать в заездах, но и создавать свой неповторимый стиль на пути к вершине автоспорта.

Test Drive Unlimited Solar Crown доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Трейлеры 23
27
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Deepness

Оно еще живое? Я думал после той какахи, которую они выкатили на релизе, они благополучно загнулись. Но все же любители "нутеллы" в это походу играют.

9
ыпар опрао

Очень халь, что они из игры сделали сервис. Лучшн бы новую часть выпустили с новым городом.

2
Meeli

Смотрю на БМВ, в ролике, одним словом-"утюг".

1
grigorev74

Они же обещали без онлайна сделать а теперь молчат.