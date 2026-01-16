Test Drive Unlimited Solar Crown можно опробовать бесплатно на этих выходных в Steam

Steam-версия Test Drive Unlimited Solar Crown открыла «бесплатные выходные»: до 19 января в 21:00 (МСК) любой пользователь платформы может опробовать гонку без покупки.

Это многопользовательская гоночная игра с открытым миром, разработанная французской студией KT Racing и изданная Nacon для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Игроки исследуют огромный остров с неоновым мегаполисом, густыми лесами и песчаными пляжами, участвуя в разнообразных гонках. В игре представлено множество лицензированных автомобилей, включая Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Porsche, Koenigsegg и Aston Martin.

Недавно Solar Crown получила обновление пятого сезона, исправившее ошибки и добавившее интернет-магазин с автомобилями, наградами прошлых ивентов и лицензированной одеждой. Второе обновление выйдет в феврале с улучшением производительности, а в марте стартует шестой сезон, расширяющий контент игры.

Бесплатные выходные — отличная возможность оценить открытый мир Solar Crown и скорость роскошных машин без покупки.