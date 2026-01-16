Test Drive Unlimited Solar Crown можно опробовать бесплатно на этих выходных в Steam

Steam-версия Test Drive Unlimited Solar Crown открыла «бесплатные выходные»: до 19 января в 21:00 (МСК) любой пользователь платформы может опробовать гонку без покупки.
Это многопользовательская гоночная игра с открытым миром, разработанная французской студией KT Racing и изданная Nacon для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Игроки исследуют огромный остров с неоновым мегаполисом, густыми лесами и песчаными пляжами, участвуя в разнообразных гонках. В игре представлено множество лицензированных автомобилей, включая Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Porsche, Koenigsegg и Aston Martin.
Недавно Solar Crown получила обновление пятого сезона, исправившее ошибки и добавившее интернет-магазин с автомобилями, наградами прошлых ивентов и лицензированной одеждой. Второе обновление выйдет в феврале с улучшением производительности, а в марте стартует шестой сезон, расширяющий контент игры.
Бесплатные выходные — отличная возможность оценить открытый мир Solar Crown и скорость роскошных машин без покупки.
В топку онлайновые игры.
Я лучше подожду FH6.
Старый проц с картой потянет ? если посмотреть на 4 и 5 части то требования так не хила подняли.
Прогресса в процах нет с 14 года. Как Пентковский умер, так и остановилось развитие. Скоро Intel вообще накроется медным тазом...
Играм нужна большая производительность на одно ядро. Поэтому лоханулись те, кто накупил себе в своё время дешёвые многоядерные Хеоn'ы, которые - серверные процы и для игр не заточены в принципе.
Причём тут Xeon ? Они вообще не для игр, разве что новые но они дорогие и смысла в них нет, вот твои быстрые ядра чекай как тду идёт.
Ну КАК КРАСИВО ИДЁТ ?
это такой кал, что и скачивать даже бесплатно - только портить свой ссд
Там еще надо STEAM-аккаунт к их системе привязывать.
Хорошая новость и возможность.
Оптимизацию завезли ? Что подсказывает что нет, гиар клаб 3 бы лучше но и за сыча задержут релиз, а там и хорайзен 6 где тоже в Японии.
Оптимизации там не было на релизе, сейчас скорее всего тоже. Подожду Forza Horizon 6
А почему её не скачать? // Евгений Мотырев
Оно того не стоит.