Test Drive Unlimited: Solar Crown получила новые скриншоты и видео геймплея

NACON и KT Racing опубликовали первые скриншоты и видео геймплея Test Drive Unlimited: Solar Crown. Эти скриншоты дадут вам представление о визуальных эффектах, на которые нацелена эта новая игра Test Drive. Более того, видео геймплея даст вам представление о том, чего от него можно ожидать.
В Test Drive Unlimited: Solar Crown воссоздан остров Гонконг в масштабе 1:1. По словам разработчиков, игра сохранит ДНК предыдущих игр, но при этом представит современное видение жанра многопользовательских гонок.
В Test Drive Unlimited Solar Crown представлены самые привлекательные автомобили различных производителей, в том числе самых престижных: Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo и многих других.
Игроки смогут свободно исследовать остров или принять участие в различных соревнованиях. Кроме того, большое внимание будет уделено настройке и социальным функциям.
Test Drive Unlimited: Solar Crown официально выйдет в начале 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Бета-тест пройдет с 24 по 27 июля.
А,мне всё понравилось!!!!
Мне тоже и что самое главное по гемплею видно открытый мир это проработанный наполненный город что очень приятно а не как в форзе пустые поля и город с 4 улиц
че то как то фу совсем, графика на уровне 2010 года, физика по виду даже хуже чем в the crew 2
Ну тогда будем в форзу новую катать, без автосимов мы не останемся)
В 2011 вышла TDU 2 в которой графика была хуже, а в 2010 Hot Pursuit с угловатыми арками колёс, задними фонарями, и.т.д, так что не знаю какюу игру 2010 года имеете ввиду.
единственное норм в этом видео дак это девушка на заднем фоне ) 29:34
ну честно, ну так себе конечно, ожидал большего
Голосую - √
Городу добавить мусор и разнообразных деталей, пешеходов, полицию* или бандитов и ещё кучу разного контента и тогда снова показать результат.
Хоть презентация и всратая, но что-то должно получиться, тогда и оценим.
Ничего хорошего от Kylotonn не ждал. Собственно, первым же геймплеем они оправдали эти ожидания.
это провал
Не знаю чёт разрабы слишком тянут с выходом игры, графоном и физикой пока не понятно.
Физика отсутствует, все машины как в NSF MW едут одинаково. Различие только в максимальной скорости, разгоне, и резкости поворота всё по скрипту, как кусок мыла. Бокового сопротивления даже не увидел. Ну а графон в нынешнем виде испорчен. Но если в MW это было фишкой, тут от отсутствия визуального художника. Тени чёрные, свет солнца ядовитый всё засвечивает, так на xbox360 скрывали ущербность графики
Графика отстой. У деревьев отсутствует освещение в 2023 году))) Небо ядовито белое, здания как будто прожектором подсветили, бетон весь светится. А лес контрастно тёмный. После Форзы на это смотреть противно фу
Чет всрато выглядит,дерганый фпс и езда отвратная.
Пока слабовато, надеюсь дотянут до уровня при запуске
Игра-мусор,даже в ролике ужасная физика и анимация,чего уж об игре говорить....
Судя по геймплею,это какая та походу альфа-версия: лаги,с тенями беда,текстурки перед носом пропадают и т.д.. Надо ждать геймплей в нормальном качестве,тут даже в 1440р как то не айс не смотрится.
А че фпс низкий? Не тянет?
Графо****еры задизлайкали...
да нормальный графон.
в том то и дело что графон отличный но графо****еры живут в своем воображаемом мире и не вылазят на улицу потому что графика там дерьмовая и сидят за мониками с лупой и ищут к чему придраться
Чет похоже на симулятора гонок.
Я прошлую часть купил и через 10 минут выключил. Не выдержал.
Кайф! Ждём!!!
новая the crew лучше выглядит чем это, повреждение ни какие. Обратите внимание на здания ужас очень печально.
ну так это это альфа, проблемы с прорисовкой зданий на глазах пофиксят, а повреждения не хуже форзы
уровень гта 5 пк(2015г) графен.
надеюсь хотя бы крю 2 превзойдет.