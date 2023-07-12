Test Drive Unlimited: Solar Crown получила новые скриншоты и видео геймплея ©

NACON и KT Racing опубликовали первые скриншоты и видео геймплея Test Drive Unlimited: Solar Crown. Эти скриншоты дадут вам представление о визуальных эффектах, на которые нацелена эта новая игра Test Drive. Более того, видео геймплея даст вам представление о том, чего от него можно ожидать.

В Test Drive Unlimited: Solar Crown воссоздан остров Гонконг в масштабе 1:1. По словам разработчиков, игра сохранит ДНК предыдущих игр, но при этом представит современное видение жанра многопользовательских гонок.

В Test Drive Unlimited Solar Crown представлены самые привлекательные автомобили различных производителей, в том числе самых престижных: Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo и многих других.

Игроки смогут свободно исследовать остров или принять участие в различных соревнованиях. Кроме того, большое внимание будет уделено настройке и социальным функциям.

Test Drive Unlimited: Solar Crown официально выйдет в начале 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Бета-тест пройдет с 24 по 27 июля.