Test Drive Unlimited Solar Crown 2023 г.
7.8 130 оценок

Test Drive Unlimited: Solar Crown получила новые скриншоты и видео геймплея

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monk70
Новости

NACON и KT Racing опубликовали первые скриншоты и видео геймплея Test Drive Unlimited: Solar Crown. Эти скриншоты дадут вам представление о визуальных эффектах, на которые нацелена эта новая игра Test Drive. Более того, видео геймплея даст вам представление о том, чего от него можно ожидать.

В Test Drive Unlimited: Solar Crown воссоздан остров Гонконг в масштабе 1:1. По словам разработчиков, игра сохранит ДНК предыдущих игр, но при этом представит современное видение жанра многопользовательских гонок.

В Test Drive Unlimited Solar Crown представлены самые привлекательные автомобили различных производителей, в том числе самых престижных: Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo и многих других.

Игроки смогут свободно исследовать остров или принять участие в различных соревнованиях. Кроме того, большое внимание будет уделено настройке и социальным функциям.

Test Drive Unlimited: Solar Crown официально выйдет в начале 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Бета-тест пройдет с 24 по 27 июля.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
Extra-largeJason

А,мне всё понравилось!!!!

10
Raees786

Мне тоже и что самое главное по гемплею видно открытый мир это проработанный наполненный город что очень приятно а не как в форзе пустые поля и город с 4 улиц

0
ArtemOZR

че то как то фу совсем, графика на уровне 2010 года, физика по виду даже хуже чем в the crew 2

5
RTYWD

Ну тогда будем в форзу новую катать, без автосимов мы не останемся)

1
vovangt4

В 2011 вышла TDU 2 в которой графика была хуже, а в 2010 Hot Pursuit с угловатыми арками колёс, задними фонарями, и.т.д, так что не знаю какюу игру 2010 года имеете ввиду.

7
zjkjt
3
foolery

единственное норм в этом видео дак это девушка на заднем фоне ) 29:34

2
IHY

ну честно, ну так себе конечно, ожидал большего

1
SoRaS3

Голосую - √

Городу добавить мусор и разнообразных деталей, пешеходов, полицию* или бандитов и ещё кучу разного контента и тогда снова показать результат.

Хоть презентация и всратая, но что-то должно получиться, тогда и оценим.

0
SWRY

Ничего хорошего от Kylotonn не ждал. Собственно, первым же геймплеем они оправдали эти ожидания.

0
fog666666

это провал

0
kotasha

Не знаю чёт разрабы слишком тянут с выходом игры, графоном и физикой пока не понятно.

0
Porsche911GT3RS

Физика отсутствует, все машины как в NSF MW едут одинаково. Различие только в максимальной скорости, разгоне, и резкости поворота всё по скрипту, как кусок мыла. Бокового сопротивления даже не увидел. Ну а графон в нынешнем виде испорчен. Но если в MW это было фишкой, тут от отсутствия визуального художника. Тени чёрные, свет солнца ядовитый всё засвечивает, так на xbox360 скрывали ущербность графики

0
Porsche911GT3RS

Графика отстой. У деревьев отсутствует освещение в 2023 году))) Небо ядовито белое, здания как будто прожектором подсветили, бетон весь светится. А лес контрастно тёмный. После Форзы на это смотреть противно фу

0
SubaruBrzDream

Чет всрато выглядит,дерганый фпс и езда отвратная.

0
УАС

Пока слабовато, надеюсь дотянут до уровня при запуске

-1
EvgenyDMT

Игра-мусор,даже в ролике ужасная физика и анимация,чего уж об игре говорить....

-1
Stasonich_spb

Судя по геймплею,это какая та походу альфа-версия: лаги,с тенями беда,текстурки перед носом пропадают и т.д.. Надо ждать геймплей в нормальном качестве,тут даже в 1440р как то не айс не смотрится.

-1
Mr.DOOM

А че фпс низкий? Не тянет?

-1
vovangt4

Графо****еры задизлайкали...

-1
jax baron

да нормальный графон.

0
Raees786

в том то и дело что графон отличный но графо****еры живут в своем воображаемом мире и не вылазят на улицу потому что графика там дерьмовая и сидят за мониками с лупой и ищут к чему придраться

1
Zick211

Чет похоже на симулятора гонок.

-2
Лорд Малак

Я прошлую часть купил и через 10 минут выключил. Не выдержал.

-2
Alcoza1cer

Кайф! Ждём!!!

-3
riohenji

новая the crew лучше выглядит чем это, повреждение ни какие. Обратите внимание на здания ужас очень печально.

-5
Q570

ну так это это альфа, проблемы с прорисовкой зданий на глазах пофиксят, а повреждения не хуже форзы

2
Sprintin

уровень гта 5 пк(2015г) графен.

надеюсь хотя бы крю 2 превзойдет.

-9