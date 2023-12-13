Test Drive Unlimited Solar Crown получила новый геймплейный трейлер

Test Drive Unlimited Solar Crown представляет The Racer - беспрецедентный трейлер, демонстрирующий другой стиль игры, для самых соревновательных игроков. После The Cruiser, ориентированного на тех, кто просто любит вождение, этот эпизод иллюстрирует социальное взаимодействие и соревновательный аспект игры.
Соревноваться с другими игроками - один из многих видов развлечений, предлагаемых в Test Drive Unlimited Solar Crown. Естественно, одной из основных аудиторий при разработке игры были те, кто хочет помериться силами с другими, проверить свои возможности и подняться на вершину рейтинга.
Другие аспекты Test Drive Unlimited Solar Crown будут представлены в грядущих трейлерах и расскажут о различных способах получения максимального удовольствия от игры и богатства окружения острова Гонконг.
На воссозданном в масштабе 1:1 острове Гонконг примите участие в необычном соревновании Solar Crown, организованном влиятельной организацией Radiant. За рулем исключительных скоростных автомобилей таких престижных марок, как Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo и многих других, вы сможете свободно исследовать остров с его разнообразным окружением или принять участие в самых громких соревнованиях на острове Гонконг. Помимо автомобилей, которые отражают ваше вдохновение и награды за успехи в игре, вы можете настроить свой игровой опыт по собственному образу и подобию: выберите клан, Sharp или Street, и создайте свой стиль, чтобы впечатлить других, выделиться из толпы и защитить свой клан.
Test Drive Unlimited Solar Crown сохранила ДНК предыдущих частей, привнеся в многопользовательскую гоночную игру современный, обновленный вид, предложив игрокам роскошь, исключительные автомобили и соревнования.
Приготовьтесь погрузиться в атмосферу Test Drive Unlimited Solar Crown в 2024 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.
лучше бы первые 2 unlimited в продажу вернули, с удовольствием бы прикупил еще раз
И убрали бы еще защиту на 2 части)
Смысл? Серваки они закрыли, официального онлайна там нет, если только на сторонних серверах играть. Поэтому от лицензии сейчас - толку ровно ноль.
Вроде выглядит неплохо, но почему-то есть ощущение, что выйдет лютый г, который никогда не встанет рядом с предыдущей игрой серии, а будет на уровне the crew)
Что-то очень стремно ездят машины...
Solar Clown 🤡
последний раз в 2011-м играл, ждемс, должна норм получиться
Этой игре 5 лет, судя по графону
*шутка про езду по встречке*
Чёт ролик сильно флешбекнул первой Крюшкой.
Что за тупая хрень с левосторонним движением,кто станет играть в эту дичь...
мне кажется Форзу они вряд ли переплюнут :)
Форза откровенное гoвно и это тоже. Самая лучшая часть, это TDU1-2.