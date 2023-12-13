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Test Drive Unlimited: Solar Crown 2024 г.
Симулятор, Гонки, Автомобили, Открытый мир
7.9 154 оценки

Test Drive Unlimited Solar Crown получила новый геймплейный трейлер

butcher69
Новости

Test Drive Unlimited Solar Crown представляет The Racer - беспрецедентный трейлер, демонстрирующий другой стиль игры, для самых соревновательных игроков. После The Cruiser, ориентированного на тех, кто просто любит вождение, этот эпизод иллюстрирует социальное взаимодействие и соревновательный аспект игры.

Соревноваться с другими игроками - один из многих видов развлечений, предлагаемых в Test Drive Unlimited Solar Crown. Естественно, одной из основных аудиторий при разработке игры были те, кто хочет помериться силами с другими, проверить свои возможности и подняться на вершину рейтинга.

Другие аспекты Test Drive Unlimited Solar Crown будут представлены в грядущих трейлерах и расскажут о различных способах получения максимального удовольствия от игры и богатства окружения острова Гонконг.

На воссозданном в масштабе 1:1 острове Гонконг примите участие в необычном соревновании Solar Crown, организованном влиятельной организацией Radiant. За рулем исключительных скоростных автомобилей таких престижных марок, как Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo и многих других, вы сможете свободно исследовать остров с его разнообразным окружением или принять участие в самых громких соревнованиях на острове Гонконг. Помимо автомобилей, которые отражают ваше вдохновение и награды за успехи в игре, вы можете настроить свой игровой опыт по собственному образу и подобию: выберите клан, Sharp или Street, и создайте свой стиль, чтобы впечатлить других, выделиться из толпы и защитить свой клан.

Test Drive Unlimited Solar Crown сохранила ДНК предыдущих частей, привнеся в многопользовательскую гоночную игру современный, обновленный вид, предложив игрокам роскошь, исключительные автомобили и соревнования.

Приготовьтесь погрузиться в атмосферу Test Drive Unlimited Solar Crown в 2024 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

18
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
GraF68ru

лучше бы первые 2 unlimited в продажу вернули, с удовольствием бы прикупил еще раз

6
DImancor

И убрали бы еще защиту на 2 части)

3
Салярыч

Смысл? Серваки они закрыли, официального онлайна там нет, если только на сторонних серверах играть. Поэтому от лицензии сейчас - толку ровно ноль.

0
vladosbond

Вроде выглядит неплохо, но почему-то есть ощущение, что выйдет лютый г, который никогда не встанет рядом с предыдущей игрой серии, а будет на уровне the crew)

6
AntonToxa

Что-то очень стремно ездят машины...

3
Nick1906

Solar Clown 🤡

3
Юркец

последний раз в 2011-м играл, ждемс, должна норм получиться

0
Mokou

Этой игре 5 лет, судя по графону

0
temp-64GTX

*шутка про езду по встречке*

0
Rаyden

Чёт ролик сильно флешбекнул первой Крюшкой.

0
EvgenyDMT

Что за тупая хрень с левосторонним движением,кто станет играть в эту дичь...

-1
Andrew_krsk

мне кажется Форзу они вряд ли переплюнут :)

-6
ugf16349

Форза откровенное гoвно и это тоже. Самая лучшая часть, это TDU1-2.

1