Test Drive Unlimited Solar Crown привлекла более 500 000 игроков

Издатель Nacon опубликовал свой отчет за третий квартал 2024/2025 финансового года, в котором говорится о снижении доходов из-за снижения продаж игр. Если быть точным, за указанный период компания получила доход в размере 52,9 млн евро, что на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, продажи игр упали на 23,7% в годовом исчислении. Аксессуары, однако, держались хорошо, зафиксировав рост на 5,3% в годовом исчислении. Другие направления деятельности компании также показали хорошие результаты, зафиксировав рост на 28,4%, несмотря на оборот всего в 2,3 млн евро.

В частности, было затишье на фронте новых запусков, которые принесли 9,8 млн евро оборота, что на 52,9% меньше в годовом исчислении. Кроме того, компания подчеркивает, что в указанный период она не запускала никаких крупных инноваций, тогда как в предыдущем году было запущено несколько успешных проектов, в частности Robocop: Rogue City.

Тайтлы каталогов, т. е. те, которые были запущены в предыдущие годы, показали себя намного лучше, зафиксировав общий рост на 24,5% в годовом исчислении, что составило 15,6 млн евро оборота.

В текущем квартале, который завершает финансовый год 31 марта 2025 года, Nacon планирует выпустить три игры: Rugby 25, Dragonkin (в раннем доступе) и Ambulance Life. Также планируется выпустить новый контент для Test Drive Unlimited: Solar Crown, в которую в настоящее время играют более 500 000 человек.

В первой половине следующего финансового года, в период с 1 апреля по 30 сентября 2025 года, Nacon выпустит аксессуары для Nintendo Switch 2 и около 10 игр, некоторые из которых будут анонсированы во время Nacon Connect 6 марта 2025 года. По этой причине компания ожидает значительного роста продаж.