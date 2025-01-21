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Test Drive Unlimited: Solar Crown 12.09.2024
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.9 341 оценка

Test Drive Unlimited Solar Crown привлекла более 500 000 игроков

monk70
Новости

Издатель Nacon опубликовал свой отчет за третий квартал 2024/2025 финансового года, в котором говорится о снижении доходов из-за снижения продаж игр. Если быть точным, за указанный период компания получила доход в размере 52,9 млн евро, что на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, продажи игр упали на 23,7% в годовом исчислении. Аксессуары, однако, держались хорошо, зафиксировав рост на 5,3% в годовом исчислении. Другие направления деятельности компании также показали хорошие результаты, зафиксировав рост на 28,4%, несмотря на оборот всего в 2,3 млн евро.

В частности, было затишье на фронте новых запусков, которые принесли 9,8 млн евро оборота, что на 52,9% меньше в годовом исчислении. Кроме того, компания подчеркивает, что в указанный период она не запускала никаких крупных инноваций, тогда как в предыдущем году было запущено несколько успешных проектов, в частности Robocop: Rogue City.

Тайтлы каталогов, т. е. те, которые были запущены в предыдущие годы, показали себя намного лучше, зафиксировав общий рост на 24,5% в годовом исчислении, что составило 15,6 млн евро оборота.

В текущем квартале, который завершает финансовый год 31 марта 2025 года, Nacon планирует выпустить три игры: Rugby 25, Dragonkin (в раннем доступе) и Ambulance Life. Также планируется выпустить новый контент для Test Drive Unlimited: Solar Crown, в которую в настоящее время играют более 500 000 человек.

В первой половине следующего финансового года, в период с 1 апреля по 30 сентября 2025 года, Nacon выпустит аксессуары для Nintendo Switch 2 и около 10 игр, некоторые из которых будут анонсированы во время Nacon Connect 6 марта 2025 года. По этой причине компания ожидает значительного роста продаж.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Генерал Анатолий

500 тысяч за четыре месяца это показатели инди-игры

Посмотрел стату, сначала не поверил даже, какой это провал

6
kotasha

Не верю какие 500тыщ, в стиме очень маленький онлайн, эти криворукие не могут сделать одиночный режим без сети, оптимизации по сей день даже не пахнет, вообще не ту студию выбрали и локацию, нужно было изначально Гавайи делать, а то лишь маленький кусочек, не давно острова выпустили из прошлой части.

4
Генерал Анатолий

Там на PS5 загоняли народ бесплатно на несколько дней покататься

3
FearSAw

пол-ляма мамонтов, точнее ...

3
Xavel

Да мы когда тестили её уже знали какой она будет!!

3
D3KU

Доо 500к... угу... а играют, три калеки, две чумы...

0