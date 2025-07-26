Test Drive Unlimited Solar Crown, вероятно, получит офлайн-режим в конце своего жизненного цикла

Одним из главных источников разногласий по поводу Test Drive Unlimited Solar Crown является требование к онлайн-подключению. Хотя обновление 3-го сезона представило одиночный режим, позволяющий игрокам соревноваться только с компьютерными противниками, без участия онлайн-игроков, игра по-прежнему требует онлайн-подключения.
После проблемного запуска Test Drive Unlimited Solar Crown игроки постоянно просили добавить офлайн-режим. Это горячая тема на фоне опасений по поводу сохранения игры после того, как серверы The Crew были отключены, из-за чего в неё стало невозможно играть.
KT Racing ранее не хотела делать игру офлайн-режимом, опасаясь, что это отвлечёт от многопользовательского режима и социальной направленности игры. Однако, недавно менеджер по гоночному контенту Nacon Александр Артур подтвердил, что KT Racing рассматривает возможность добавления офлайн-режима, но не в ближайшем будущем.
Оффлайн-режим — это важный аспект. Это то, что мы хотим сделать — не сразу, а, скорее всего, в конце жизненного цикла игры». Чтобы создать офлайн-режим для этой игры, нам нужно выделить на него много ресурсов разработчиков. К сожалению, над созданием такой функции для TDU мы пока не можем работать.
Сейчас французская студия сосредоточена на обновлениях второго года для Test Drive Unlimited Solar Crown. Выход четырёх сезонов запланирован на период с октября 2025 года по июль 2026 года. В этих сезонах будут восстановлены функции, связанные с образом жизни, отсутствовавшие в Test Drive Unlimited Solar Crown, включая гоночные миссии и долгожданное возвращение домов и недвижимости, а также новые марки автомобилей и обновление графики.
Они смеются, что ли? У меня в FH5 есть оффлайн-режим и около 1000 разнообразных машин.
и че, форза со 2-3 части не меняется, эта хоть и хуже во многом, но что-то другое
Только вот катать в FH5 не хочется, машинами закидывают как из рога изобилия, пропадает соревновательный момент. Меня даже первый TDU 2006 года с модами сильней затянул, хотя эта игра знакома давно...
FH5 и правда кажется унылой однотипной игрой, если ты играл в 3 часть, то это казалось вкусно, к 4 части понимаешь что это та же 3, только с сезонами, скукотище! а вот 5, буквально через пару часов хочется выключить и больше не включать! так что, их автопарк не затянет в игру! а вот TDU, чем то интереснее, но все же из-за гринда игра отталкивает, было бы больше гонок, разнообразнее, и сюжет был бы, тогда бы игра действительно была интересной! а так ни рыба ни мясо!
в каком конце своего жизненного цикла? она уже мертва, ау разрабы)
Я даже не знал, что игра уже вышла. И что-то как-то восторженных отзывов не наблюдаю. По-моему, у них проблемы.
Бл они вам прямым текстом сказала что максимум бабла выжмут потом сделают хитрые ребята
Мне даже страшно представить, кто эти опасные люди, которые им до сих пор платят.
И не говори)))
Деньги верните за покупку поиграл 20 минут.
она и так еле жива,а потом вообще некому не нужна будет...
Похоже на издёвки, игра уже по сути в конце, пустые сервера будто прошло много лет, а вероятно будет оффлайн это только сомнения в покупке кривой игры делает.
тоесть вчера? 😏
получит офлайн? Она вообще работает? Просто когда я её покупал, она вообще не хотела запускаться, дело далеко не в системных требованиях, катал в бетке на ультрах, но когда эта шляпа вышла, вообще перестала пуускатьв игру. И так было пока не вернул за неё деньги