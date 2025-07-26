Test Drive Unlimited Solar Crown, вероятно, получит офлайн-режим в конце своего жизненного цикла

Одним из главных источников разногласий по поводу Test Drive Unlimited Solar Crown является требование к онлайн-подключению. Хотя обновление 3-го сезона представило одиночный режим, позволяющий игрокам соревноваться только с компьютерными противниками, без участия онлайн-игроков, игра по-прежнему требует онлайн-подключения.

После проблемного запуска Test Drive Unlimited Solar Crown игроки постоянно просили добавить офлайн-режим. Это горячая тема на фоне опасений по поводу сохранения игры после того, как серверы The Crew были отключены, из-за чего в неё стало невозможно играть.

KT Racing ранее не хотела делать игру офлайн-режимом, опасаясь, что это отвлечёт от многопользовательского режима и социальной направленности игры. Однако, недавно менеджер по гоночному контенту Nacon Александр Артур подтвердил, что KT Racing рассматривает возможность добавления офлайн-режима, но не в ближайшем будущем.

Оффлайн-режим — это важный аспект. Это то, что мы хотим сделать — не сразу, а, скорее всего, в конце жизненного цикла игры». Чтобы создать офлайн-режим для этой игры, нам нужно выделить на него много ресурсов разработчиков. К сожалению, над созданием такой функции для TDU мы пока не можем работать.

Сейчас французская студия сосредоточена на обновлениях второго года для Test Drive Unlimited Solar Crown. Выход четырёх сезонов запланирован на период с октября 2025 года по июль 2026 года. В этих сезонах будут восстановлены функции, связанные с образом жизни, отсутствовавшие в Test Drive Unlimited Solar Crown, включая гоночные миссии и долгожданное возвращение домов и недвижимости, а также новые марки автомобилей и обновление графики.