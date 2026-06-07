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Test Drive Unlimited: Solar Crown 12.09.2024
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.5 415 оценок

Test Drive Unlimited Solar Crown впервые получила рекордную скидку 80% в Steam - гонку отдают почти даром

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Гоночная игра Test Drive Unlimited Solar Crown от KT Racing и Nacon получила одну из крупнейших скидок с момента релиза. В рамках новой распродажи Steam проект доступен со скидкой 80%, что стало рекордным предложением для игры с момента её выхода в сентябре 2024 года.

Test Drive Unlimited Solar Crown является продолжением культовой серии Test Drive Unlimited и предлагает игрокам исследовать детально воссозданный остров Гонконг в масштабе 1:1, участвовать в гонках, коллекционировать автомобили и развивать собственный статус в мире Solar Crown. Разработчики продолжают поддерживать игру обновлениями и сезонным контентом, включая возвращение Ибицы и новые игровые активности.

Несмотря на неоднозначный старт и критику со стороны части игроков, связанную с техническим состоянием проекта и необходимостью постоянного подключения к интернету, многие пользователи считают текущую распродажу хорошей возможностью познакомиться с игрой по значительно сниженной цене. Аттракцион невиданной щедрости продлится до 21 июня, после чего цена вернётся к прежнему уровню.

Раздачи и скидки
12
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Dart_Zero

врум врум мошинки ыыыыыы

Гоночки чуть лучше фифы и прочей спортивной дрисни но всё равно жанр для даунов

10
kotasha

Без оффлайна нахрен она нужна ? Мне хватила кидок от юбисофт, тут разрабы в крайне не слышат что пора сворачивать шарманку, нет оффлайна нет покупки, не говоря что игра в печальном состоянии по сей день.

1
Kenn1y

Только базовую версию, полная уже дороже.