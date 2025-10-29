Трейлер с новым контентом пятого сезона Test Drive Unlimited Solar Crown

Разработчики Kylotonn сегодня выпутили одно из самых больших обновлений своей игры, начинается пятый сезон Test Drive Unlimited Solar Crown, появится много нового контента, улучшений и долгожданных механик.
Новые возможности и механики:
- Миссии такси: Возвращается из Test Drive Unlimited 2. Теперь можно подбирать пассажиров и развозить их по Ибице и Гонконгу. Некоторые клиенты имеют особые пожелания, например, просят ехать быстро или, наоборот, не превышать скорость.
- Продажа автомобилей: Появилась возможность продавать свои машины через специального NPC в отеле Solar.
- Новые опции для вождения: Введены круиз-контроль и ограничитель скорости.
- Строительные площадки: Появились строительные площадки, которые в будущем намекают на возвращение возможности покупать дома.
- Покер в казино: Внутриигровое казино расширилось, и теперь в нём можно играть в покер.
Улучшения графики и производительности:
- Масштабное обновление графического движка: Значительно улучшена графика, в том числе система освещения, тени и отражения.
- Улучшенная вода: Шейдеры воды обновлены, на пляжах Ибицы теперь видны волны.
- Оптимизация: Создана отдельная команда, которая работает над улучшением производительности и оптимизацией игры, что в долгосрочной перспективе должно повысить частоту кадров.
- Улучшения на карте: Обновления затронули саму карту, хотя разработчики отмечают, что это лишь первый шаг в её развитии.
Экономические изменения:
- Переработка экономики: Вся внутриигровая экономика была пересмотрена.
- Повышенные выплаты за гонки: Награды за участие в гонках были значительно увеличены.
- Система FRIM: Система вознаграждений FRIM теперь зависит от времени проведённого в игре и «чистоты» вождения.
Новый контент и персонализация:
- Новые автомобили: Aston Martin DBS Superleggera, Aston Martin Vantage GT3, Lamborghini Urus Graphite Capsule, DeTomaso P72, в середине сезона Nissan GT-R «The Tyger».
- Расширенная кастомизация: Появилась возможность добавлять спойлеры на некоторые автомобили и настраивать звук клаксона.
- Новая одежда: В магазинах одежды появился новый контент, в том числе лицензионные вещи от Puma.
- Новые квесты: Добавлены новые задания для игроков, достигших 65-го уровня.
Нда ну и обделались они с игрой при скромной графика кушает как конь.
Да, графика здесь попроще, чем в FH5.
Она тянет на графику прошлого поколения, а заплевали игру за отсутствия оптимизации и то что игра скучная, но главное это требования и то что игра пока что привязана к сети.