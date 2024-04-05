Третий игровой тест Test Drive Unlimited Solar Crown пройдет в этом месяце

После двух предыдущих закрытых игровых тестов разработчики Test Drive Unlimited Solar Crown объявили даты третьего игрового теста. Эта сессия состоится позже в этом месяце, и избранные игроки будут приглашены принять в ней участие, чтобы помочь опробовать игру, готовя к ее полному выпуску.
Первый закрытый игровой тест Test Drive Unlimited Solar Crown состоялся в июле 2023 года. За этой первой сессией последовал второй закрытый игровой тест три месяца спустя, в октябре. Обе сессии длились всего три дня, каждая из которых была предназначена для стресс-тестирования определенного аспекта предстоящей игры.
В сообщении на X (ранее Twitter) официальный аккаунт Test Drive Unlimited Solar Crown подтвердил даты третьего закрытого игрового тестирования. Эта сессия начнется 22 апреля, и у игроков будет два дня, чтобы опробовать игру.
Учитывая, что до потенциального релиза осталось всего несколько месяцев, это может быть последним шансом для игроков опробовать игру заблаговременно до ее полного запуска.
Вот самый прикол игру прям жду , но не жду от нее какого то ВАУ эффекта,ну будет круто если будет лучше 2ой части , но 1ую думаю ни переплюнет) но все равно ожидания есть!
а что особенного в 1 части, чего нет во 2 ?
А где заявку то подать?