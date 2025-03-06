Третий сезон Test Drive Unlimited Solar Crown стартует 19 марта

19 марта стартует третий сезон гоночной игры с открытым миром Test Drive Unlimited Solar Crown. Объявленный издателем Nacon и разработчиком KT Racing, сезон будет включать значительные обновления, основанные на отзывах игроков.
В новом сезоне появятся два новых режима: Навигационные гонки и Миссии по доставке, а также два улучшения качества жизни — режим одиночных гонок и выбор сложности AI. Кроме того, сезон предложит три новых эксклюзивных автомобиля и обновленный Solar Pass, который теперь включает 50 уровней вместо прежних 25 и будет доступен для всех игроков бесплатно.
Также добавлены настраиваемые номерные знаки, что позволит пользователям придать индивидуальность своим автомобилям.
Test Drive Unlimited Solar Crown доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.
Игра на дне steam зачем они это выпускают и кому
Ради 200 человек)))
Пусть чинят. Это их обязанность. Лучше так, чем забросить игру, как черти. Глядишь что-то в итоге норм будет и по скидке 80+ % можно будет взять.
минимум по 95%
Какая качественная моделька автомобиля моделили из хотвилс игрушки
Ооо... Доставки!.. ) Не уж то передумали над решением убрать особенности.
Надеюсь, дальше ещё лучше будет!