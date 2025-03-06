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Test Drive Unlimited: Solar Crown 12.09.2024
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.9 343 оценки

Третий сезон Test Drive Unlimited Solar Crown стартует 19 марта

butcher69
Новости

19 марта стартует третий сезон гоночной игры с открытым миром Test Drive Unlimited Solar Crown. Объявленный издателем Nacon и разработчиком KT Racing, сезон будет включать значительные обновления, основанные на отзывах игроков.

В новом сезоне появятся два новых режима: Навигационные гонки и Миссии по доставке, а также два улучшения качества жизни — режим одиночных гонок и выбор сложности AI. Кроме того, сезон предложит три новых эксклюзивных автомобиля и обновленный Solar Pass, который теперь включает 50 уровней вместо прежних 25 и будет доступен для всех игроков бесплатно.

Также добавлены настраиваемые номерные знаки, что позволит пользователям придать индивидуальность своим автомобилям.

Test Drive Unlimited Solar Crown доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Punisher1

Игра на дне steam зачем они это выпускают и кому

1
Большая Флейта

Ради 200 человек)))

3
bysaturn

Пусть чинят. Это их обязанность. Лучше так, чем забросить игру, как черти. Глядишь что-то в итоге норм будет и по скидке 80+ % можно будет взять.

1
Raees786 bysaturn

минимум по 95%

0
Raees786

Какая качественная моделька автомобиля моделили из хотвилс игрушки

0
SpicyYusei

Ооо... Доставки!.. ) Не уж то передумали над решением убрать особенности.

Надеюсь, дальше ещё лучше будет!

-1