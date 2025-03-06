Третий сезон Test Drive Unlimited Solar Crown стартует 19 марта

19 марта стартует третий сезон гоночной игры с открытым миром Test Drive Unlimited Solar Crown. Объявленный издателем Nacon и разработчиком KT Racing, сезон будет включать значительные обновления, основанные на отзывах игроков.

В новом сезоне появятся два новых режима: Навигационные гонки и Миссии по доставке, а также два улучшения качества жизни — режим одиночных гонок и выбор сложности AI. Кроме того, сезон предложит три новых эксклюзивных автомобиля и обновленный Solar Pass, который теперь включает 50 уровней вместо прежних 25 и будет доступен для всех игроков бесплатно.

Также добавлены настраиваемые номерные знаки, что позволит пользователям придать индивидуальность своим автомобилям.

Test Drive Unlimited Solar Crown доступна на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.