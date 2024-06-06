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Test Drive Unlimited: Solar Crown 12.09.2024
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили, Открытый мир
8 191 оценка

В Steam вышла демо-версия Test Drive Unlimited: Solar Crown

AceTheKing
Новости

Издатель Nacon и студия KT Racing выпустили в магазине Steam демо-версию предстоящей Test Drive Unlimited: Solar Crown. Доступ к демо-версии будет ограничен по времени: пользователи смогут сыграть в демо-версию только до вечера 17 июня, поэтому желающим стоит поторопиться.

В ней игрокам доступны следующие вещи:

  • 16 автомобилей для покупки и 22 машины для тест-драйва;
  • 9 регионов игрового мира (из 14);
  • 27 гонок;
  • 15 уровней прокачки.

Разработчики так же представили системные требования демо-версии, однако отметили, что это не финальные системные требования и к релизу игры они изменятся.

Средние настройки в 1080p и 60 FPS

  • ОС: Windows 10;
  • CPU: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800x;
  • Память: 12 ГБ;
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB или AMD Radeon RX 6700 10GB;
  • Высокоскоростной интернет;
  • DirectX 12;
  • Место: 50 ГБ.

Высокие настройки 1440р и 60 FPS

  • ОС: Windows 10;
  • CPU: Intel Core i5-12600K or AMD Ryzen 5 7600X;
  • Память: 16 ГБ;
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB или AMD Radeon RX 6900 XT 16GB;
  • Высокоскоростной интернет;
  • DirectX 12;
  • Место: 50 ГБ.

Ультра настройки 2160р и 60 FPS

  • ОС: Windows 10;
  • CPU: Intel Core i9-14900K или AMD Ryzen 9 7900X;
  • Память: 32 ГБ;
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB;
  • Высокоскоростной интернет;
  • DirectX 12;
  • Место: 50 ГБ.

Скорее всего прогресс из демо-версии не будет перенесен в полную версию игры. Релиз игры состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S уже 12 сентября.

23
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
kotasha

Требования чёт высокие с такой та графикой.

10
SSStylish

С оптимизацией полный провал. На моём конфиге (в профиле) выше 45 фпс (причем понижение любых настроек не сильно помогает) не поднимается, при этом картинка, мягко скажем, явно не 2024 года.

3
Никита Дроздоvv

какие настройки?

0
SSStylish Никита Дроздоvv

Всё на максимум выкручено. Прошел одну гонку и удалил. В это просто невозможно играть: физика убогая, оптимизации нет, интерфейс перегруженный и странный. Непонятно что они делали во время переноса игры и бета-тестов. Ощущение, что игру делали от силы последние полтора года.

2
Никита Дроздоvv SSStylish

согласен

1
SoRaS3

Это скорее ранний доступ, чем демо.. ))

2
Floww

Это демо версия или бенчмарк с такими то требованиями?)

2
metra_style

Очередной "некстген" судя по требованием подъехал

2
Пользователь ВКонтакте

Ну и че, кто затестил? Старый добрый тест драйв с современной графикой или как? // Павел Образцов

1
Никита Дроздоvv

Отвратительная физика. Карл. Физика Это полный провал. Кто там говорил, что в последних Нфс плохая физика? Вот здесь по настоящему плохая физика, как и оптимизация, как и графика. Если к релизу не чего не изменят, то это провал. возможно даже провал года.

1
StingerV

Шляпа, бесконечно висит "Загрузка сохранённой игры" и ничего не происходит, симулятор входа в игру, онлайн привязка, это не тот тду что был раньше, это онлайн помойка тачки за рил бабки

1
3aratyctra

на офф сайте игры зарегся и всё загрузится сразу...

нашол эту инфу за 30 сек на форуме стима...

и там нет микротранзакций...

0
SkyraX

чёт какие то конские требования

0
Никита Дроздоvv

в игре нет оптимизации

1
aptem4ka

и то вранье, если ничего не поменялось с закрытого плейтеста месяц назад.
У меня система сопоставимая с "1440р высокие 60fps", так на деле при любых, даже низких, настройках в городе 25-30фпс.

Качаю демо, буду проверять)

0
SSStylish aptem4ka

Разочарую тебя: ничего не поменялось. Оптимизации как не было, так и нет.

1
Никита Дроздоvv aptem4ka

не стоит этот мусор качать

1
Gargantua Int

это что ещё за требования такие Оо

0
NIKFOR1

После запуска игры сразу удаляет языковую панель на Win11. И так каждый раз.

0
Никита Дроздоvv

Только есть одна проблема. чтоб играть, нужно в игре зарегаться. Но так вот уже на этапе регистрации аккаунта проблемы, пропала языковая панель и вообще английский язык, так что даже почту не ввести.

-1
RSV_GAMER_1987

то же самое и у меня!

0
Никита Дроздоvv RSV_GAMER_1987

Я смог это решить. Короче, запустил игру, удалил английский, скачал заново. Дальше в Стиме в свойствах игры выставил инглиш и всё.

0
RSV_GAMER_1987 Никита Дроздоvv

кринж полный короче,графика 2010 года это смех просто

0
Abramski90

Ну блин крайне ждал игру , запустил , выставил ультра , 2к разрешение , 5950 + 3070 - и что я получаю - 27-32 фпс)) на 144 гц это боль,ладно..едем дальше,поехали с горем пополам) ну блин crew 1 приятней в разы,в целом короче - я не думаю что , что то изменится до фул версии сентября,очень печаль...как на лет 10-15 назад вернулся как будто вот честно)) короче на данный момент шляпа полная,хотя реально ждал! пошел AUTOSPY пробовать,может меньше (надеюсь) разочарует,а то и впечатлил))

PS пойду дальше Ratchet & Clank: Rift Apart проходить,никогда не играл не пробовал,но что то последние пару как опробовал - крайне вкатила))

-1
mahmud83

Интересный подход,А если я хочу ультра настройки и 1080 или 1440? Почему если 1080 сразу средние? Почему нельзя ульра настройки писать и только разрешение менять

-2
DeadRemix

Ты сам то понял ,что написал?

-4
SkyraX DeadRemix

потому что не все могут понять что он написал, вернее понять могут не только лишь все, а вообще мало кто может это сделать. И кстати я понял

-1
aptem4ka

какой бы ни получилась игра, разрабов можно уважать хотя бы за то, что по-старомодному выпускают демку, не запрещают покупку по национальному признаку, так еще и цена региональная (в белорусском стиме 25$)

-2
Ahnx

Это платная игра, без оффлайна. Платить за такое может лишь человек, обделённый умишком.

Скачайте лучше Форзу с торрента, и не заморачивайтесь. Старого доброго TDU больше не будет никогда.

-3
Andrew Green

ТДУ 2 требовал подключения к своему сервису даже для оффлайна, и надо было очень постараться, чтобы он всё-таки никуда не подключался, если не хочешь этого. И подобной лотереей сопровождался каждый запуск игры.

По такому критерию ТДУ добрым никогда и не был.

1
Ahnx Andrew Green

Да что там стараться, сломанная версия давно была в сети.

В любом случае, платить за сырое убожество, каким является TDU3, может только сумасшедший. В Форзе около 1000 машин, никаких подключений, и нормальный оффлайн. А если очень захочется онлайна, в сети есть фикс.

На Западе вовсю отменяют предзаказы, после того, как стало известно, что Solar Crown - online only. На что надеялись авторы игры - непонятно. Конкурировать с Форзой и Gran Turismo у них не выйдет в любом случае.

0
warp 37

Высокие требования. Если будет трассировка лучей, DLSS и генерация кадров (то-есть, стандарт ПК-игр 2024 года) - нормально, но 32 гигабайта ОЗУ - это куда?

-4
kotasha

Какие 32 ГБ ? ты графику видел, игра от силы 2018 года, движок видно что уже устарел, остается надеться что до оптимизирует, а то это вообще позор будет.

2
Fallen Werewolf

То есть ты считаешь апскейл и рисованые кадры стандартом, а 32 гб оперативки нет? Не слишком выборочно ли?

2
warp 37 Fallen Werewolf

У меня 32 гигабайта. Я даже 20 из них ещё никогда даже не загружал.

-1