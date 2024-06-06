В Steam вышла демо-версия Test Drive Unlimited: Solar Crown

Издатель Nacon и студия KT Racing выпустили в магазине Steam демо-версию предстоящей Test Drive Unlimited: Solar Crown. Доступ к демо-версии будет ограничен по времени: пользователи смогут сыграть в демо-версию только до вечера 17 июня, поэтому желающим стоит поторопиться.
В ней игрокам доступны следующие вещи:
- 16 автомобилей для покупки и 22 машины для тест-драйва;
- 9 регионов игрового мира (из 14);
- 27 гонок;
- 15 уровней прокачки.
Разработчики так же представили системные требования демо-версии, однако отметили, что это не финальные системные требования и к релизу игры они изменятся.
Средние настройки в 1080p и 60 FPS
- ОС: Windows 10;
- CPU: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800x;
- Память: 12 ГБ;
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB или AMD Radeon RX 6700 10GB;
- Высокоскоростной интернет;
- DirectX 12;
- Место: 50 ГБ.
Высокие настройки 1440р и 60 FPS
- ОС: Windows 10;
- CPU: Intel Core i5-12600K or AMD Ryzen 5 7600X;
- Память: 16 ГБ;
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB или AMD Radeon RX 6900 XT 16GB;
- Высокоскоростной интернет;
- DirectX 12;
- Место: 50 ГБ.
Ультра настройки 2160р и 60 FPS
- ОС: Windows 10;
- CPU: Intel Core i9-14900K или AMD Ryzen 9 7900X;
- Память: 32 ГБ;
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB;
- Высокоскоростной интернет;
- DirectX 12;
- Место: 50 ГБ.
Скорее всего прогресс из демо-версии не будет перенесен в полную версию игры. Релиз игры состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S уже 12 сентября.
Требования чёт высокие с такой та графикой.
С оптимизацией полный провал. На моём конфиге (в профиле) выше 45 фпс (причем понижение любых настроек не сильно помогает) не поднимается, при этом картинка, мягко скажем, явно не 2024 года.
какие настройки?
Всё на максимум выкручено. Прошел одну гонку и удалил. В это просто невозможно играть: физика убогая, оптимизации нет, интерфейс перегруженный и странный. Непонятно что они делали во время переноса игры и бета-тестов. Ощущение, что игру делали от силы последние полтора года.
согласен
Это скорее ранний доступ, чем демо.. ))
Это демо версия или бенчмарк с такими то требованиями?)
Очередной "некстген" судя по требованием подъехал
Ну и че, кто затестил? Старый добрый тест драйв с современной графикой или как? // Павел Образцов
Отвратительная физика. Карл. Физика Это полный провал. Кто там говорил, что в последних Нфс плохая физика? Вот здесь по настоящему плохая физика, как и оптимизация, как и графика. Если к релизу не чего не изменят, то это провал. возможно даже провал года.
Шляпа, бесконечно висит "Загрузка сохранённой игры" и ничего не происходит, симулятор входа в игру, онлайн привязка, это не тот тду что был раньше, это онлайн помойка тачки за рил бабки
на офф сайте игры зарегся и всё загрузится сразу...
нашол эту инфу за 30 сек на форуме стима...
и там нет микротранзакций...
чёт какие то конские требования
в игре нет оптимизации
и то вранье, если ничего не поменялось с закрытого плейтеста месяц назад.
У меня система сопоставимая с "1440р высокие 60fps", так на деле при любых, даже низких, настройках в городе 25-30фпс.
Качаю демо, буду проверять)
Разочарую тебя: ничего не поменялось. Оптимизации как не было, так и нет.
не стоит этот мусор качать
это что ещё за требования такие Оо
После запуска игры сразу удаляет языковую панель на Win11. И так каждый раз.
Только есть одна проблема. чтоб играть, нужно в игре зарегаться. Но так вот уже на этапе регистрации аккаунта проблемы, пропала языковая панель и вообще английский язык, так что даже почту не ввести.
то же самое и у меня!
Я смог это решить. Короче, запустил игру, удалил английский, скачал заново. Дальше в Стиме в свойствах игры выставил инглиш и всё.
кринж полный короче,графика 2010 года это смех просто
Ну блин крайне ждал игру , запустил , выставил ультра , 2к разрешение , 5950 + 3070 - и что я получаю - 27-32 фпс)) на 144 гц это боль,ладно..едем дальше,поехали с горем пополам) ну блин crew 1 приятней в разы,в целом короче - я не думаю что , что то изменится до фул версии сентября,очень печаль...как на лет 10-15 назад вернулся как будто вот честно)) короче на данный момент шляпа полная,хотя реально ждал! пошел AUTOSPY пробовать,может меньше (надеюсь) разочарует,а то и впечатлил))
PS пойду дальше Ratchet & Clank: Rift Apart проходить,никогда не играл не пробовал,но что то последние пару как опробовал - крайне вкатила))
Интересный подход,А если я хочу ультра настройки и 1080 или 1440? Почему если 1080 сразу средние? Почему нельзя ульра настройки писать и только разрешение менять
Ты сам то понял ,что написал?
потому что не все могут понять что он написал, вернее понять могут не только лишь все, а вообще мало кто может это сделать. И кстати я понял
какой бы ни получилась игра, разрабов можно уважать хотя бы за то, что по-старомодному выпускают демку, не запрещают покупку по национальному признаку, так еще и цена региональная (в белорусском стиме 25$)
Это платная игра, без оффлайна. Платить за такое может лишь человек, обделённый умишком.
Скачайте лучше Форзу с торрента, и не заморачивайтесь. Старого доброго TDU больше не будет никогда.
ТДУ 2 требовал подключения к своему сервису даже для оффлайна, и надо было очень постараться, чтобы он всё-таки никуда не подключался, если не хочешь этого. И подобной лотереей сопровождался каждый запуск игры.
По такому критерию ТДУ добрым никогда и не был.
Да что там стараться, сломанная версия давно была в сети.
В любом случае, платить за сырое убожество, каким является TDU3, может только сумасшедший. В Форзе около 1000 машин, никаких подключений, и нормальный оффлайн. А если очень захочется онлайна, в сети есть фикс.
На Западе вовсю отменяют предзаказы, после того, как стало известно, что Solar Crown - online only. На что надеялись авторы игры - непонятно. Конкурировать с Форзой и Gran Turismo у них не выйдет в любом случае.
Высокие требования. Если будет трассировка лучей, DLSS и генерация кадров (то-есть, стандарт ПК-игр 2024 года) - нормально, но 32 гигабайта ОЗУ - это куда?
Какие 32 ГБ ? ты графику видел, игра от силы 2018 года, движок видно что уже устарел, остается надеться что до оптимизирует, а то это вообще позор будет.
То есть ты считаешь апскейл и рисованые кадры стандартом, а 32 гб оперативки нет? Не слишком выборочно ли?
У меня 32 гигабайта. Я даже 20 из них ещё никогда даже не загружал.