В студии Kylotonn готовятся массовые сокращения - сотрудники объявили забастовку

Французская студия Kylotonn, принадлежащая NACON, оказалась в центре серьёзного конфликта с сотрудниками. По данным профсоюза, руководство планирует масштабные увольнения, о которых должны были сообщить 6 мая, однако встречу неожиданно перенесли на неделю.

Представители работников уверены, что перенос связан с желанием избежать негативного фона вокруг презентации NACON Connect, намеченной на ближайшие дни. Внутри студии ситуация, по их словам, ухудшается уже не первый год — сотрудники жалуются на проблемы с управлением, условия труда и отсутствие прозрачности в принятии решений.

В ответ на происходящее профсоюз объявил бессрочную забастовку. Работники требуют отмены сокращений до появления чёткого плана развития компании, пересмотра условий сотрудничества с NACON, улучшения статуса сотрудников и возвращения в работу одного из замороженных проектов.

Kylotonn известна прежде всего по серии раллийных игр WRC и входит в состав NACON с 2018 года. Чем закончится противостояние между студией и её сотрудниками, пока неясно, но конфликт уже вышел за рамки внутренних разногласий и грозит серьёзными последствиями для команды.