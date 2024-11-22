Второй сезон в Test Drive Unlimited Solar Crown, добавляющий Ибицу, стартует 11 декабря

KT Racing и NACON сообщили, что второй сезон Test Drive Unlimited Solar Crown стартует 11 декабря 2024 г., когда игроки смогут исследовать город Ибица и его окрестности, воссозданные в масштабе 1:1. Второй сезон TDUSC предложит игрокам уникальный и дополнительный опыт острова Гонконг, включая новые места для исследования, новые автомобили, новый дилерский центр и многое другое.

После приглашения игроков исследовать Восточную Азию через остров Гонконг, второй сезон TDUSC перенесёт их в Средиземноморье, где они исследуют город Ибица. Во втором сезоне также будет представлен клановый прогресс, эксклюзивный для новой карты, с 20 новыми уровнями, бесплатным пропуском Solar Pass, включающим новые награды, и эксклюзивными автомобилями, включая 5 моделей, переосмысленных для этого случая.

Игроки, желающие получить награды 1-го сезона, должны забрать их до 10 декабря: с этой даты они будут заменены наградами 2-го сезона. Чтобы разблокировать доступ к Ибице, игроки должны достичь как минимум 12-го уровня репутации и 10-го уровня клана.

Test Drive Unlimited Solar Crown доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).