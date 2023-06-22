Первый час геймплея Testament: The Order of High-Human ©

Testament: The Order of High-Human - это новая грядущая игра на движке Unreal Engine 4. Testament - приключенческая игра для одиночной игры от первого лица с элементами RPG и metroidvania, действие которой разворачивается в постапокалиптическом фэнтезийном мире. Она предлагает смешанный бой с различными возможностями и комбинациями с помощью меча, заклинаний и лука, в то же время она богата платформерами и головоломками.

В ролике продемонстрирован побег от Отца Природы и преследующий протагониста мёртвый брат - Арва. Сюжет подаётся через разговоры Арана (так зовут главного героя) самим с собой и изредка через записки. Так же в игре встречаются таинственные искатели, помогающие Арану с решением головоломок в руинах. Под конец показали 11-ти минутную битву с боссом - элитным воином ракка.

Игра выйдет уже 13-го июля