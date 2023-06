Ролевая метроидвания от первого лица Testament: The Order of High Human выйдет 13 июля ©

Testament: The Order of High Human появится на ПК через Steam и Epic Store 13 июля 2023 года. Посмотрите последний трейлер, чтобы узнать больше о сюжете этой предстоящей приключенческой ролевой игры от первого лица. Демоверсия игры Testament: The Order of High Human доступна уже сейчас на Steam.

В игре Testament: The Order of High Human вам предстоит взять на себя роль Арана - короля Высших людей в стране Тессара - и стать хранителем королевства. Арана предал его брат, Арва, и лишил его сил, в то время как мир вокруг него погрузился во тьму и был захвачен зловещими существами. Вам предстоит вернуть его силы и сразиться с Арвой, чтобы вернуть Тессаре былую славу, совершенствуя свой меч, лук и магические способности по мере того, как вы будете развивать свой собственный уникальный стиль боя.