Состоялся анонс ролевой метроидвании от первого лица Testament: The Order of High Human ©

Разработчик Fairyship Games анонсировал новую игру для ПК и консолей под названием Testament: The Order of High Human, предстоящую ролевую метроидванию от первого лица, действие которой разворачивается в постапокалиптическом фэнтезийном мире. О сроках выхода игры пока не сообщается.

Игроки играют за хранителя королевства, человека по имени Аран, который также является королем Высших людей в стране Тессара. Из-за предательства его брата Арвы Аран лишился своих сил, а на земле поселились монстры.

Testament обещает предложить 15 уникальных магических способностей, лук с четырьмя различными типами стрел, систему XP и улучшений, бой на мечах, 15 различных зелий с разными эффектами, 40+ квестов между побочными заданиями и основной историей, нелинейное повествование и многое другое.