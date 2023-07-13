Вышла Testament: The Order of High Human ©

Testament: The Order of High Human - это приключенческая игра с элементами RPG и метроидвании в фэнтезийном мире Тессары. Игроки в роли бессмертного короля Высших Людей должны спасти свое царство от предательства своего брата Арвы, который погрузил мир в безумие и тьму. Игра предлагает разнообразный бой с использованием меча, заклинаний и лука, а также богатый платформинг и головоломки.

Игроки смогут использовать различные расходные предметы, которые имеют уникальные эффекты и не просто увеличивают характеристики. Также игроки смогут создавать эти предметы в своем инвентаре. Игра также содержит механику глаз тьмы, которые преграждают путь, вселяются во врагов врагам или вызывают наступление тьмы. Игроки должны использовать свой лук света, чтобы уничтожить эти глаза.

Игра рассказывает историю двух братьев Высших Людей - Арана и Арвы. Один потерял все, но стоит на защите своего царства, а другой готов пожрать царство, которое он отверг. Сможете ли вы восстановить свою потерянную силу и столкнуться с вашим братом?

На ПК игра доступна в Steam и Epic Games Store.