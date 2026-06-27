Продюсер фильма "Соник в кино" работает над анимационным сериалом по мотивам культовой головоломки Tetris

На международном фестивале анимационных фильмов в Анси был анонсирован новый приключенческий CG-анимационный сериал под названием Tetris: World Builders. Проектом занимается продюсер экранизации Sonic the Hedgehog Чак Уильямс совместно с французской студией TeamTO и компанией The Tetris Company.

Согласно заявлению создателей, грядущее шоу призвано объединить классический игровой процесс по решению головоломок с научно-образовательной концепцией STEAM, которая охватывает естественные науки, технологии, инженерное дело, искусство и математику. Сериал станет первой адаптацией франшизы, в которой появятся персонажи-люди.

Сюжет анимационного сериала расскажет о том, как на мир обрушивается дождь из огромных и загадочных блоков-тетримино. Команда отважных юных строителей под названием World Builders должна помочь жителям адаптироваться к новым условиям. Используя изобретательность и совместную работу, герои будут преобразовывать ландшафты, решать проблемы местного сообщества и строить новое будущее.

Исполнительный продюсер Чак Уильямс ранее принимал участие в создании успешного анимационного фильма Sonic the Hedgehog от компании Sega, а также числится продюсером грядущей киноадаптации Pac-Man. Генеральный директор The Tetris Company Майя Роджерс отметила, что за последние 40 лет игра Tetris объединяла людей по всему миру с помощью логики, а новый сериал позволит расширить эту вселенную в совершенно новом формате. Операционный директор TeamTO Тара Сибел Демрен добавила, что введение детских персонажей позволит аудитории взглянуть на знакомый мир сквозь призму личных человеческих историй.

На данный момент авторы проекта не раскрывают точную дату выхода сериала Tetris: World Builders и платформы, на которых состоится его премьера. Разработкой занимается французская анимационная студия TeamTO, известная своими проектами в сфере компьютерной графики.