В Дубае определят сильнейших игроков Tetris со всего мира

13 декабря в Дубае пройдёт один из самых масштабных турниров в истории легендарной игры Tetris. Финал мирового чемпионата, организованный совместно с Red Bull, разместится в эффектном архитектурном комплексе The Frame, став площадкой для игроков из более чем 55 стран.

Перед финалом прошли обширные отборочные туры — участники боролись за место в решающем этапе в США, Японии и десятках других регионов. Организаторы обещают настоящее шоу: над ареной взлетят 2000 дронов, которые сформируют в небе классические фигуры тетрамино — редкое зрелище даже для масштабных киберспортивных событий.

Гендиректор Tetris Майя Роджерс называет предстоящее действо «крупнейшим живым событием в истории бренда». По её словам, Tetris остаётся универсальной игрой, объединяющей людей независимо от возраста, языка и культурных различий: «Она глобальна, безопасна, проста в освоении и по-настоящему вечна».

Истоки феномена Tetris уходят к советскому разработчику Алексею Пажитнову, а мировую известность игра получила благодаря усилиям Хэнка Роджерса — отца нынешней руководительницы компании. Сегодня Tetris по-прежнему сохраняет популярность, о чём говорят регулярные чемпионаты по всему миру, включая российские турниры.

Финал в Дубае станет новым символом того, как простая игра о складывающихся фигурах продолжает вдохновлять поколения игроков уже сорок лет.