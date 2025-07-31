В Tetris 99 пройдет праздничное событие в честь выхода Donkey Kong Bananza

Nintendo запускает новое праздничное событие в Tetris 99 — на этот раз в честь выхода Donkey Kong Bananza. С 1 по 4 августа 2025 года поклонников классического тетриса ждет Donkey Kong Maximus Cup — уже 48-й по счёту турнир, посвящённый легендарной горилле.

Событие будет доступно всем подписчикам Nintendo Switch Online. Участникам предстоит зарабатывать очки в матчах — набрав 100, можно будет открыть эксклюзивную тему, оформленную в стиле Donkey Kong. В неё входят уникальные иллюстрации, переработанные тетрамино, а также музыка из новой игры про Конки.

Несмотря на праздничное оформление, суть остаётся прежней: игроки сражаются в формате battle royale, где победителем становится тот, кто последним останется на поле. Tetris 99 давно стал любимцем поклонников — и каждое тематическое обновление вроде Maximus Cup только усиливает его привлекательность.

Событие отсылает не только к классике, но и к новой игре Donkey Kong Bananza, которая недавно вышла на Nintendo Switch 2. Если вас увлек режим DK Artist с сумасшедшими пользовательскими креативами, то Maximus Cup — отличный повод погрузиться в ещё один знакомый, но обновлённый мир.

Успейте присоединиться к турниру с 1 по 4 августа — награды ждут самых быстрых и настойчивых!