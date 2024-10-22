Авторы сборника Tetris Forever поделились информацией о создании игры с "путешествиями" во времени

Сборник Tetris Forever приближается к своему выходу, и разработчики решили поделиться подробностями о новой игре Tetris Time Warp, которая станет замечательным дополнением к более чем десяти играм, включённым в комплект. Игрокам предстоит путешествовать между различными версиями Тетриса из разных эпох.



Tetris Time Warp уважительно отмечает историю серии Tetris. Создатели акцентируют внимание не только на передаче наследия различных частей, но и на создании «весёлого и увлекательного» игрового процесса. Начало будет положено в современной версии Тетриса, где при повышении уровня на поле появляется тетромино с эффектом «замедления времени».



Если игрок сумеет очистить линию с этим элементом, он перенесётся в новую временную эпоху, а дизайн изменится, соответствуя одной из игр серии. В течение 20 секунд игроки будут выполнять задания. В многопользовательском режиме Tetris Time Warp соперники могут застревать в старых версиях Тетриса, пока не справятся со своими испытаниями.



Напоминаем, что релиз Tetris Forever состоится 12 ноября на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Анонс был представлен ещё в конце лета, и помимо игр, в сборник войдут документальные записи.