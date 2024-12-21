Первый сиквел "Тетриса" от Алексея Пажитнова появился в сборнике Tetris Forever

Алексей Пажитнов ещё в 1988 году экспериментировал с механикой тетриса. Вот тогда и появилась Welltris — головоломка, где фигурки скользят по стенам квадратного колодца. И вот теперь эта редкая игра стала доступна в составе Tetris Forever благодаря новому бесплатному обновлению от Digital Eclipse.

Кстати, разработчики не забыли и про другие улучшения. Теперь в режиме Tetris Time Warp каждый игрок может настроить управление под себя, не мешая напарнику. А в начале следующего года нас ждёт ещё одно крупное обновление.

Tetris Forever со всеми новинками уже можно опробовать на ПК, PS5, Xbox Series S/X, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.