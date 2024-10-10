Tetris Forever выйдет на ПК и консолях в этом году с более чем 15 играми, включая совершенно новый Tetris Time Warp

Разработчики Digital Eclipse и The Tetris Company объявили о скором выходе Tetris Forever, новой компиляции классической игры-головоломки, которая позволит игрокам исследовать четыре десятилетия истории Tetris.

В число названий входят несколько классических игр, впервые дебютирующих за пределами Японии, а также Tetris Time Warp, совершенно новая игра Tetris, созданная Digital Eclipse. Взгляд на некоторые из включенных названий можно найти в трейлере.

Вернитесь к истокам 1984 года с точным воссозданием первого Тетриса на компьютере Electronika 60, сразитесь в популярной многопользовательской игре Tetris Battle Gaiden, устраивайте мощные взрывы, чтобы расчищать линии в Super Tetris 2 + Bombliss, и насладитесь многими другими классическими играми.

В комплект Tetris Forever входят однопользовательские и многопользовательские игры для Apple II, Nintendo Entertainment System, Game Boy и консолей Nintendo для японского рынка — Famicom и Super Famicom.

Вот некоторые из включенных игр:

Tetris, выпущенный Spectrum Holobyte в 1988 году на Apple II

Tetris, выпущенный Bullet-Proof Software в 1988 году на Famicom

Hatris, выпущенная Bullet-Proof Software в 1990 году на Famicom

Tetris 2 + Bombliss, выпущенный Bullet-Proof Software в 1990 году на Famicom

Hatris, выпущенная Bullet-Proof Software в 1991 году на Game Boy

Hatris, выпущенная Bullet-Proof Software в 1992 году на Nintendo Entertainment System

Super Tetris 2 + Bombliss, выпущенный Bullet-Proof Software в 1992 году на Super Famicom

Tetris Battle Gaiden, выпущенный Bullet-Proof Software в 1993 году на Super Famicom

Super Tetris 2 + Bombliss Genteiban, выпущенный Bullet-Proof Software в 1993 году на Super Famicom

Super Tetris 3, выпущенный Bullet-Proof Software в 1994 году на Super Famicom

Super Bombliss, выпущенная Bullet-Proof Software в 1995 году на Super Famicom

Super Bombliss, выпущенная Bullet-Proof Software в 1995 году на Game Boy

Super Bombliss DX, выпущенная Bullet-Proof Software в 1998 году на Game Boy

Tetris Forever также включает в себя совершенно новую игру Tetris Time Warp, разработанную Digital Eclipse. Этот новый взгляд на классику позволяет игрокам «перемещаться» через различные эпохи Tetris, испытывая динамическое сочетание графики, стилей игры и механики в реальном времени.

Ключевые особенности Tetris Forever включают в себя:

Игра, с которой все началось: Digital Eclipse подготовила аутентичное воссоздание первой версии Тетриса, которую Алексей Пажитнов создал на советской компьютерной системе «Электроника 60». Почувствуйте внешний вид и ощущение Тетриса, каким его представлял себе Алексей в 1984 году.

Digital Eclipse подготовила аутентичное воссоздание первой версии Тетриса, которую Алексей Пажитнов создал на советской компьютерной системе «Электроника 60». Почувствуйте внешний вид и ощущение Тетриса, каким его представлял себе Алексей в 1984 году. Интерактивные хронологии: исследуйте виртуальный музей с архивными материалами, включая видеоролики, фотографии, оригинальную рекламу и игровые автоматы, восстановленные в высоком разрешении и представленные в хронологическом порядке.

исследуйте виртуальный музей с архивными материалами, включая видеоролики, фотографии, оригинальную рекламу и игровые автоматы, восстановленные в высоком разрешении и представленные в хронологическом порядке. Правдивая история Тетриса: более 90 минут совершенно новых документальных короткометражек, снятых Area 5 — создателями Outerlands, Grounded: The Making of The Last of Us и Grounded II: Making The Last of Us Part II — позволят вам изучить правдивую историю Тетриса в ее чистейшей форме.

более 90 минут совершенно новых документальных короткометражек, снятых Area 5 — создателями Outerlands, Grounded: The Making of The Last of Us и Grounded II: Making The Last of Us Part II — позволят вам изучить правдивую историю Тетриса в ее чистейшей форме. Абсолютно новая игра в жанре «Тетрис»: Tetris Time Warp, совершенно новый вариант «Тетриса» от Digital Eclipse, позволит четырем игрокам перемещаться между разными эпохами «Тетриса» в реальном времени, чтобы испытать множество запоминающихся графических стилей и игровых механик!

Tetris Forever выйдет на ПК в Steam и GOG, а также на Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox One и Series X|S в конце 2024 года.