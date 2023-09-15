Метроидвания Tevi получила дату выхода и демоверсию для ПК ©

Компании CreSpirit, GemaYue и Ein Lee объявили даты выхода своей метроидвании Tevi. Игра выйдет на Nintendo Switch и ПК через Steam 30 ноября 2023 года, а на PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox - в 2024 году.

Tevi - это пиксельная приключенческая 2D-метроидвания, в которой игрокам предстоит путешествовать по огромному взаимосвязанному миру, полному секретов. В процессе игры игроки столкнутся с разнообразными персонажами, которые вступят в борьбу с многочисленными врагами.

Действие игры разворачивается на континенте Аз, который является домом для множества мифов и магии трех основных рас: людей, владеющих магией, зверолюдей и биомеханических гибридов, называемых магитех. Уникальное сочетание магических и технологических достижений сформировало в Азе длинное и богатое историями прошлое - от древних цивилизаций до современных обществ.

Однако между расами существуют конфликты, и некоторые из них хотят доказать свою силу. На континенте расположено пять крупных городов: Дворцовый город Ана-Тема издавна был резиденцией человеческой власти, в то время как зверолюди трудились в промышленном центре Морозе. За их пределами лежат замерзшая тундра Сноувейла, возвышающиеся в небе шпили Валгаллы и темные глубины Тартара. У каждого места в Азе есть свои секреты, тайны и истории.

Кроме того, в Steam уже доступна бесплатная демоверсия игры.