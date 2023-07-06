Представлен геймплейный трейлер метроидвании TEVI ©

CreSpirit поделилась официальным боевым трейлером своей предстоящей 2D-игры в жанре метроидвания, TEVI. И хотя игра выглядит довольно круто, ее название было искусно использовано, чтобы напомнить вам об одной из самых ожидаемых ААА-игр. Но нет, TEVI не имеет ничего общего с The Elder Scrolls 6.

TEVI обещает предложить приключенческий боевик, в котором вы будете прокладывать свой путь через обширную землю, израненную конфликтами. Игроки будут исследовать и открывать скрытые секреты, а также настраивать свою сборку, чтобы победить в захватывающих битвах с боссами.

CreSpirit планирует выпустить TEVI в третьем квартале 2023 года в Steam.