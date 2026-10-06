Культовый FMV-детектив 1994 года возвращается: Under a Killing Moon получит ремейк на Unreal Engine 5

Культовый FMV-квест Under a Killing Moon получит современный ремейк под названием Tex Murphy: Killing Moon Rising. Проект создаётся с нуля на Unreal Engine 5 и призван вернуть приключение о частном детективе Тексе Мерфи в постапокалиптический Сан-Франциско, сохранив при этом его узнаваемую атмосферу.

Оригинальная Under a Killing Moon вышла в 1994 году благодаря Access Software. Действие игры разворачивается в 2042 году, спустя несколько десятилетий после Третьей мировой войны. Сан-Франциско пережил ядерную катастрофу, а оставшееся после неё общество разделилось на «Нормов» — людей с естественной устойчивостью к радиации — и мутантов. Главным героем стал частный детектив Текс Мерфи, которого вновь сыграет Крис Джонс.

Разработкой ремейка занимается независимый разработчик Юваль Дорфман и студия Lunar Phoenix. Авторы полностью перерабатывают трёхмерные окружения, воссоздавая знакомые поклонникам места вроде Чандлер-авеню уже в современной графике. При этом разработчики не отказываются от одной из главных особенностей оригинала — FMV-роликов с живыми актёрами. Их планируют восстановить и улучшить, чтобы сохранить связь между двумя версиями игры.

Помимо новой графики, ремейк получит современное управление, обновлённые механики расследования, дополнительные возможности взаимодействия с окружением и новые атмосферные эффекты. При этом основой останется детективная история Текса, оказавшегося на дне и вынужденного вновь искать работу в странном и опасном городе.

Кампания Tex Murphy: Killing Moon Rising на Kickstarter уже успешно завершилась. Также планируется физическое коллекционное издание Big Box Edition. По замыслу авторов, ремейк должен не просто обновить старую игру технически, а дать современным игрокам возможность впервые полноценно исследовать её необычный мир.