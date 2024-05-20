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The Texas Chain Saw Massacre 18.08.2023
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От третьего лица
7.5 128 оценок

Авторы The Texas Chain Saw Massacre показали тизер нового убийцы

butcher69
Новости

Gun Media и Nighthawk Interactive, издатели асимметричной хоррор-игры на выживание The Texas Chain Saw Massacre, недавно рассказали о новом члене семьи (убийцы в игре), который присоединится к постоянно растущему списку персонажей.

Новость пришла из тизера, опубликованного на официальном YouTube-канале Gun Media. Хотя ролик не очень длинный, он начинается с того, что персонаж Вирджиния ищет что-то в ящике с инструментами, и ее быстро прерывает Хэндс, новый член Семьи. Хотя в трейлере он не показан в действии, мы знаем, что его оружием будет молоток.

В этом году The Texas Chain Saw Massacre постоянно пополняется новыми материалами. В марте игроки получили не только новую карту под названием The Mill, но и возможность сыграть за нового Выжившего.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
saa0891

Молоток как то не впечатляет хотя бы кувалду или колун дали.

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