Авторы The Texas Chain Saw Massacre показали тизер нового убийцы

Gun Media и Nighthawk Interactive, издатели асимметричной хоррор-игры на выживание The Texas Chain Saw Massacre, недавно рассказали о новом члене семьи (убийцы в игре), который присоединится к постоянно растущему списку персонажей.

Новость пришла из тизера, опубликованного на официальном YouTube-канале Gun Media. Хотя ролик не очень длинный, он начинается с того, что персонаж Вирджиния ищет что-то в ящике с инструментами, и ее быстро прерывает Хэндс, новый член Семьи. Хотя в трейлере он не показан в действии, мы знаем, что его оружием будет молоток.

В этом году The Texas Chain Saw Massacre постоянно пополняется новыми материалами. В марте игроки получили не только новую карту под названием The Mill, но и возможность сыграть за нового Выжившего.