Для хоррора The Texas Chain Saw Massacre анонсировали двух новых персонажей

После серии масштабных исправлений, улучшений и возвращения функции кроссплея хоррор The Texas Chain Saw Massacre начинает получать новый контент. Разработчики игры из студии Gun Interactive анонсировали первое дополнение, которое принесет с собой дополнительную карту для игры и сразу двух новых персонажей. Дебютный трейлер DLC к The Texas Chain Saw Massacre можно оценить ниже.

В асимметричном хорроре The Texas Chain Saw Massacre появится возможность выбрать двух новых выживших для игры: Нэнси и Дэнни. Каждый новый персонаж будет обладать своими уникальными способностями и преимуществами в матче. Одновременно с их появлением будет также представлена новая карта.

Нэнси - новое пополнение в печально известной семье Слотеров. О ней мало что известно, но все три ее предыдущих мужа погибли загадочной смертью или вовсе исчезли. В результате невероятно ужасных обстоятельств Нэнси стала своеобразной матерью для Джонни Слотера, продемонстрировав тем самым, что у монстров есть свои создатели. Игроки смогут больше узнать о Нэнси, пройдя новую карту "Дом Нэнси".

Дэнни - новая жертва, пополнившая ряды монстров. Он может показаться грубоватым на вид, но это невероятно умный и заботливый человек. Дэнни и Мария связывает глубокая связь, и он отправляется в свое собственное путешествие, чтобы найти ее. Отправившись в город Ньют, штат Техас, игрок сможет познакомиться с персонажем, который может сыграть решающую роль в выживании его самого и его друзей.

Нэнси и Дэнни появятся в игре уже 28 ноября 2023 года. Новых героев нужно будет приобретать как стандартные DLC, а отправиться на новую карту сможет каждый желающий.