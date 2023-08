Энтузиасты принялись раздевать женских персонажей в хорроре The Texas Chain Saw Massacre ©

В середине августа студия Gun Interactive выпустила свою версию асимметричного сетевого хоррора The Texas Chain Saw Massacre. Проект отлично стартовал на ПК в Steam и был хорошо принят игровыми критиками. Об успешности хоррора также весьма явно говорит внимание со стороны сообщества авторов модификаций, которые уже принялись раздевать главных женских персонажей в The Texas Chain Saw.

Несмотря на сетевую составляющую, The Texas Chain Saw Massacre оказался весьма дружелюбен к пользовательским конфигурациям и модификациям. Игроки пока воздерживаются от читов и хаков, но вместо этого не брезгуют нюд-модами.

Энтузиастам под никами FrancisLouis и MasterMRL уже успешно оголили Анну и Сисси. Как отмечают авторы модов, игровые модели довольно легко редактировать и встраивать в игру новые файлы. При этом все изменения остаются рабочими в сетевом матче и не мешают другим игрокам. Ознакомиться с детальными скриншотами модификаций, можно на соответствующей странице мода.

Про другие аспекты The Texas Chain Saw Massacre авторы модов также не забыли. Например, один из энтузиастов выпустил первый графический мод для улучшения картинки в игре. С помощью простой надстройки, он повысил внутреннее разрешение игры, что заметно повышает четкость картинки и минимально сказывается на производительности. Все эти моды доступны для скачивания бесплатно прямо с нашего сайта в разделе "Файлы".