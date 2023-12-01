Количество игроков в The Texas Chain Saw Massacre превысило 5 миллионов

Студия-разработчик Sumo Digital и издатель Gun Interactive объявили о том, что за три месяца с момента выхода игры The Texas Chain Saw Massacre число игроков превысило 5 миллионов. Это, безусловно, большое достижение, о чем было сказано в официальном сообщении.

К сожалению, эта цифра — все, что есть. Поэтому мы не узнали, каков реальный объем продаж и сколько игроков опробовали игру по подписке Game Pass, где игра находится практически с момента запуска.

Мы также не знаем, сколько из этих пяти миллионов игроков все еще активны в игре. В общем, это, конечно, интересная информация, учитывая, что в наше время живых сервисов и подписок общее количество игроков имеет большое значение, но ей не хватает немного контекста, чтобы лучше понять ее масштаб.