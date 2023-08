Критики сдержанно встретили многопользовательский хоррор The Texas Chain Saw Massacre ©

В Интернете появились первые рецензии на игру The Texas Chain Saw Massacre, дающие представление о том, как критики восприняли асимметричный многопользовательский хоррор Sumo Digital, созданный по мотивам одноименной кинофраншизы.

Для непосвященных The Texas Chain Saw Massacre - это асимметричный многопользовательский ужастик по мотивам культового фильма ужасов 1974 года, во многом напоминающий динамику Dead by Daylight. Один из игроков, изображающий Кожаное Лицо, будет охотиться за другими игроками, которые, в свою очередь, должны будут пытаться выжить любыми способами.

Как мы видим ниже, на данный момент первые оценки международной прессы в целом положительны, хотя и не особенно высоки, а средний показатель OpenCritic колеблется в районе 75.

Multiplayer First - 85

PCGamesN - 80

Shacknews - 80

First Games - 80

Hard Guides - 80

TheGamer - 80

Flinger Guns - 70

IGN - 60

Очевидно, что многие рецензии в этом списке отсутствуют, поэтому в ближайшие дни общий средний показатель может значительно измениться. В любом случае, поскольку это многопользовательская игра, очень важно учесть, как она будет поддерживаться после запуска.

Это не безупречная игра, но мучения и острые ощущения, которые она передает, практически единственные в своем роде, переданные с уверенностью и жестокостью, соответствующими первоисточнику. Это игра для поклонников ужасов и всех тех, кто любит старую добрую игру в кошки-мышки.- IGN

The Texas Chain Saw Massacre - великолепная новинка в семействе асимметричных многопользовательских игр. Воссоздание персонажей и локаций из фильма 1974 года производит сильное впечатление, поскольку совершенно очевидно, что аутентичность была главным приоритетом при разработке. Это помогает усилить захватывающий геймплей, хотя я и опасаюсь за его доступность, учитывая глубокие системы и механики. В любом случае, я с нетерпением жду возможности поиграть с друзьями как в обычном режиме, так и в соревновательном, когда захочется хорошенько испугаться.-Shacknews

Игра появится в продаже на PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и PC в Steam 18 августа 2023 года и будет включена в каталог Xbox Game Pass с момента запуска.