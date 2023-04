Microsoft решила напомнить, что The Texas Chain Saw Massacre будет доступна в сервисе Game Pass с первого дня релиза ©

У нас уже есть дата выхода игры The Texas Chain Saw Massacre от Gun Interactive: The Game, и мы знали, что игра появится в Xbox Game Pass. Но Xbox решила напомнить всем подписчикам Game Pass что они смогут играть в игру в первый день релиза.

Официальный аккаунт Xbox Game Pass в Twitter сообщил, что асимметричная многопользовательская игра действительно будет доступна для сервиса в день запуска. Она присоединится к другому большому вкладу Gun в Game Pass - Friday The 13th: The Game.

Конечно, вы все равно не станете "владельцем" копии игры, но считайте, что это расширенная демоверсия, в которую можно поиграть, прежде чем выложить деньги.

The Texas Chain Saw Massacre: The Game выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и PC через Steam и Xbox Game Pass 18 августа. Кроме того, 25 мая состоится техническое тестирование игры.

А если вы не можете ждать так долго, чтобы поиграть в игру, Gun Interactive выпустила на прошлой неделе документальный фильм о создании игры, который наверняка поможет вам продержаться до тех пор, пока не будут объявлены подробности технического тестирования.