Новые персонажи, карта и многое другое появятся в игре The Texas Chain Saw Massacre в ближайшие 90 дней

Те, кто ищет новый контент в The Texas Chain Saw Massacre, Gun Interactive позаботились об этом! Во время последнего devstream'а для многопользовательской игры в жанре хоррор студия подтвердила, что новые персонажи, карта и многое другое появятся в течение следующих 90 дней!

Команда разработчиков подтвердила, что в разработке находятся новая жертва и новый член семьи. Обе новые части контента еще требуют доработки и тестирования, и более подробная информация об этих персонажах будет представлена ближе к моменту их запуска.

Новая карта, также находящаяся в разработке, называется "Мельница", и ее планировка кардинально отличается от существующих карт: здесь больше вертикальности и четыре отдельных уровня, включая русло сухого ручья.

Вскоре в игру будет добавлено несколько новых наборов казней, многие из которых будут гораздо более жестокими, чем те, что доступны игрокам сейчас. Креативный директор Ронни Хоббс "сдвинул циферблат немного дальше в сторону опасного, чтобы оживить эти казни".

Кроме того, в скором времени появятся скины для оружия, что позволит игрокам, сосредоточившимся на игре за членов Семьи, настроить свое любимое оружие.

Во время пресс-конференции Gun Interactive объявила о сотрудничестве со студией Art Bully, чтобы привнести новые стили в любимых персонажей Семьи и Жертвы.

Фоторежим позволит игрокам лучше оценить внутриигровые уровни, а также сделать и поделиться собственными фотографиями. Кроме того, в этом режиме будут демонстрироваться мелочи и закулисные кадры из игры и оригинального фильма 1974 года!

Хотя даты выхода и сроки выхода контента не были названы, ожидается, что студия выпустит его в течение следующих 90 дней, а некоторые появятся раньше.