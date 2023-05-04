Раскрыты подробности технического теста Texas Chain Saw Massacre; Требования к ПК и более подробная информация ©

В связи с тем, что в Texas Chain Saw Massacre должен пройти технический тест в конце этого месяца, были опубликованы различные подробности, в том числе требования к ПК для различных разрешений и частот кадров. Тест состоится в четверг, 25 мая 2023 года и продлится все выходные в Steam для ПК..

Системные требования

1080p 30 кадров в секунду

Процессор i5 / 8 ГБ оперативной памяти / 30 ГБ жесткого диска / RTX 2070

1080p 60 кадров в секунду

Процессор i7 / 16 ГБ ОЗУ / 30 ГБ SSD / RTX 3070

4к 30 кадров в секунду

Процессор i7 / 16 ГБ ОЗУ / 30 ГБ SSD / RTX 3090

4к 60фпс

Процессор i9 / 16 ГБ ОЗУ / 30 ГБ SSD / RTX 4090

Игроки могут ожидать PVP-матчи с другими людьми, получившими ключи Steam. Вам будет разрешен доступ к карте Family House только во время технического теста. Игроки могут рассчитывать на роль жертв Леланда, Конни, Сонни и Аны. Для семьи игроки смогут выбирать из Повара, Автостопщика и Кожаного лица.

Среди различных подробностей, раскрытых в разделе часто задаваемых вопросов, стоит отметить, что игра будет бесплатной во время технического тестирования, поэтому вы можете попробовать ее, даже если не планируете получать копию игры при ее запуске. Также стоит отметить, что приведенные здесь характеристики ПК относятся к текущей последней сборке игры, которая не является окончательной версией. Возможно, со временем требования к ПК изменятся, так что имейте это в виду.

Texas Chain Saw Massacre выходит 18 августа на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.