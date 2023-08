Разработчик уверяет, что The Texas Chain Saw Massacre не закончит так же, как Friday the 13th ©

The Texas Chain Saw Massacre - новый проект компаний Gun Interactive и Sumo Nottingham, и, поскольку команда известна как большие любители ужасов, они являются одним из лучших вариантов для создания собственной игры в жанре хорроров по классическому сценарию "Техасской резни бензопилой". Если вы еще не знаете, они также являются разработчиками Friday the 13th, которая, к сожалению, закрыла свои серверы в 2020 году из-за проблем с лицензированием. В беседе с PCGamesN креативный директор Gun Ронни Хоббс заверил, что семейство Сойеров не повторит путь Джейсона Вурхиза и его матери. Ситуация вокруг Friday the 13th была по своей сути более сложной, чем в случае с Техасом. В случае с Техасом мы имеем дело непосредственно с Кимом Хенкелем, единственным владельцем интеллектуальной собственности. Мы тесно сотрудничали с ним на протяжении всего процесса не только с творческой, но и с юридической точки зрения. Мы были максимально внимательны во время всего этого процесса, чтобы все прошло гладко. Хотя Хоббс не смог подробно рассказать о том, что произошло в случае с Friday the 13th, похоже, что команда извлекла уроки из этого опыта, обеспечив более надежную защиту прав на ИС Texas Chainsaw. После успеха Friday the 13th к нам обратилось множество потенциальных покупателей с предложением превратить их ИС в игры. Мы потратили немало времени на то, чтобы проанализировать и взвесить все возможные варианты, пока, наконец, не познакомились с Ким Хенкель. Как только мы обнаружили, что обе стороны проявляют огромный интерес к созданию игры, мы быстро поняли, что следующим нашим проектом станет Texas. Сюжет игры Texas Chain Saw Massacre фактически происходит незадолго до событий фильма 1974 года, являясь своего рода приквелом. Однако знакомые места, такие как дом семьи и бензоколонка, занимают центральное место на картах игры. Остается надеяться, что благодаря участию Кима Хенкеля в создании игры, в будущем в нее будут добавлены новые материалы. Впрочем, то, что события игры происходят раньше фильма, позволяет добавлять и новые оригинальные материалы. То, что действие игры разворачивается за несколько месяцев до выхода оригинального фильма 1974 года, позволяет нам создавать новых персонажей, не будучи слишком тесно связанными со всей франшизой. Очевидно, что по мере развития событий мы надеемся по возможности расширяться, так что никогда не знаешь, что ждет нас в будущем. Очевидно, что права на фильмы являются сложным аспектом для навигации. Поклонники Friday the 13th от Gun будут рады узнать, что, несмотря на существенные различия в юридическом оформлении игры, сходства в геймплее очень много. Если вам понравилось разнообразие вариантов побега и судорожные поиски предметов в доме, то и в The Texas Chain Saw Massacre вы найдете ту же механику. Здесь пока нет машин и лодок, но для открытия каждого выхода требуется несколько деталей. Как член семьи, вы можете порыться в шкафах и морозильных камерах, если подозреваете, что в них спрятана жертва. У Техаса есть своя изюминка, поэтому игра идеально подходит для многопользовательского геймплея - вся семья убийц играет одновременно.