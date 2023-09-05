Разработчики хоррора The Texas Chain Saw Massacre улучшат античит и временно отключат кроссплей на ПК ©

Асимметричный хоррор The Texas Chain Saw Massacre, выпущенный студией Gun Interactive в прошлом месяце, в скором времени получит свой первый патч. Обновление в основном будет сосредоточено на исправлении известных ошибок и улучшении производительности игры, особенно на ПК. Вместе с этим разработчики начинают длинный путь к совершенствованию мер по борьбе с читерами.

В Gun Interactive сообщили, что первый апдейт The Texas Chain Saw Massacre отключит ПК-игроков от кроссплея с консолями. По словам разработчиков, это временная мера и нужна она для улучшения средств защиты игры от мошенничества.

Авторы The Texas Chain Saw Massacre уже приступили к улучшению античита в хорроре. В первом патче будет реализована новая система отслеживания и регистрации читов, что станет главной основой для совершенствования всех мер защиты от нечестных игроков. Как только разработчики выпустят все необходимые правки для античита на ПК, игроков снова подключат к кроссплею.

Напомним, ранее энтузиасты стали хвастаться первыми нюд-модами для The Texas Chain Saw Massacre.