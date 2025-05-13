Разработчики The Texas Chain Saw Massacre объявили о прекращении развития и поддержки игры

Ассиметричный кооперативный survival-horror The Texas Chain Saw Massacre, созданный по одноимённой серии фильмов ужасов, перестанет получать обновления и новый контент. Об этом объявили разработчики на странице игры в Steam.
Мы гордимся созданной нами игрой и рады, что достигли того момента, когда, по нашему мнению, "Техасская резня бензопилой" полностью раскрыла свой потенциал. С самого начала у нас всегда было четкое и лаконичное видение этой игры. Мы хотели расширить возможности многопользовательского асимметричного хоррора, пролить свет на этот культовый фильм для нового поколения и познакомить людей с прекрасным, но мрачным миром округа Муэрто, и мы считаем, что нам это удалось.
Авторы игры отметили, что грядущий майский патч будет последним большим обновлением для "Техасской резни". Разработчики не исключают появления в будущем небольших исправлений, связанных с сетевым кодом игры для улучшения поиска игроков, однако больших обновлений, изменений баланса и нового дополнительного контента для игры больше не появится.
Издатель Gun Interactive обещает, что игра по-прежнему будет доступна для покупки, а сервера отключать не будут.
Не удивительно что помойку выкинели в печь и сожгли принципе это ща модно сжишать всяких хлам представляю лицо додиков которые наиграли там 1000 часов вот лохи )))))
С какого члена она помойка? Это тебе не параша Ивл Дэд, резня прикольная. На одной карте долго играть не будут, заЫб0т.. Такие игры надо регулярно обновлять контентом, чтобы поддерживать к ней интерес.
Быстро они слились. А что вы хотели? На старте кое чего заработали и, давай до свидания, развлекайте себя сами, а мы пошли делать новое сессионое хрючево.
Так себе игра