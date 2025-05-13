Разработчики The Texas Chain Saw Massacre объявили о прекращении развития и поддержки игры

Ассиметричный кооперативный survival-horror The Texas Chain Saw Massacre, созданный по одноимённой серии фильмов ужасов, перестанет получать обновления и новый контент. Об этом объявили разработчики на странице игры в Steam.

Мы гордимся созданной нами игрой и рады, что достигли того момента, когда, по нашему мнению, "Техасская резня бензопилой" полностью раскрыла свой потенциал. С самого начала у нас всегда было четкое и лаконичное видение этой игры. Мы хотели расширить возможности многопользовательского асимметричного хоррора, пролить свет на этот культовый фильм для нового поколения и познакомить людей с прекрасным, но мрачным миром округа Муэрто, и мы считаем, что нам это удалось.

Авторы игры отметили, что грядущий майский патч будет последним большим обновлением для "Техасской резни". Разработчики не исключают появления в будущем небольших исправлений, связанных с сетевым кодом игры для улучшения поиска игроков, однако больших обновлений, изменений баланса и нового дополнительного контента для игры больше не появится.

Издатель Gun Interactive обещает, что игра по-прежнему будет доступна для покупки, а сервера отключать не будут.