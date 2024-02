Разработчики The Texas Chain Saw Massacre отходят от дел и передают эстафету другой команде

Разработчик Sumo Nottingham объявил о своем намерении прекратить разработку видеоигры The Texas Chain Saw Massacre. Sumo Nottingham заявила, что завершит работу над игрой "в ближайшее время". Работа над игрой продолжится под руководством нового разработчика, хотя Gun Interactive пока не сообщила, какого именно.

Эта новость стала неожиданной по нескольким причинам, в том числе из-за того, что игра существует меньше года, поэтому переход от одного разработчика к другому произошел быстро (объявление сделано сегодня, но очевидно, что все это должно было готовиться уже как минимум несколько месяцев).

"Это не меняет планов на The Texas Chain Saw Massacre в плане поддержки, контента или продолжительности жизни", - заявила Gun Interactive.

Хотя это не совсем тот же сценарий, Gun Interactive не в первый раз попадает в подобную ситуацию. До The Texas Chain Saw Massacre Gun Interactive выпустила Friday the 13th: The Game, разработанную IllFonic. Вскоре после анонса, в 2018 году, стало известно, что игра больше не будет получать новый контент, однако IllFonic вышла из проекта, а Black Tower Studios подтвердила, что возьмет разработку на себя.

"Команда Sumo Nottingham скоро повесит свои бензопилы и капканы, поскольку их работа над The Texas Chain Saw Massacre подходит к концу", - говорится в сообщении Sumo Nottingham. "Команда будет тесно сотрудничать с новым разработчиком, чтобы обеспечить эффективную и беспроблемную передачу игры игрокам. Мы хотели бы поблагодарить Gun Interactive за то, что она была фантастическим партнером на протяжении последних четырех лет и предоставила нашей команде любителей ужасов возможность погрузиться в эту культовую игру". Студия с нетерпением ждет возможности поделиться со всеми вами своим следующим захватывающим проектом".