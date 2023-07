Разработчики The Texas Chain Saw Massacre рассматривают планы "более традиционных DLC", а не боевой пропуск ©

Если вы предполагали, что многопользовательская игра The Texas Chain Saw Massacre от Gun Interactive будет включать боевой пропуск, который в наши дни кажется нормой для многопользовательских онлайн-игр, вас ждет сюрприз, поскольку планы разработчиков после запуска этого не включают.

В интервью Gun Interactive подтвердили, что вместо боевого пропуска студия изучает план «более традиционных DLC».

Мы обсудили боевой пропуск внутри компании. В этой модели есть плюсы и минусы. На данный момент мы рассматриваем более традиционный план DLC без пропуска.

Инициатива по монетизации боевого пропуска была самым популярным выбором в наши дни, когда дело доходит до онлайн-игр, и широко используется франшизой Call of Duty, Diablo 4 и другими. С более традиционным подходом Gun Interactive это звучит так, как будто студия хочет продавать пакеты DLC для персонажей, уровней и многого другого, что может быть как хорошим, так и плохим.

The Texas Chain Saw Massacre выйдет 18 августа на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.