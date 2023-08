Разработчики The Texas Chain Saw Massacre уже расследуют ошибку, которая мешает присоединяться к игре ©

На днях состоялся релиз нового ассиметричного сетевого хоррора The Texas Chain Saw Massacre, который по новому воссоздает зарекомендовавший себя геймплей из Dead by Daylight. Проект студии Gun Interactive уже можно считать успешным, ведь за первый день он привлек более одного миллиона игроков, и сообщество продолжает увеличиваться. К сожалению, вместе с успехом игры The Texas Chain Saw Massacre преследуют технические проблемы.

Самая распространенная ошибка в The Texas Chain Saw Massacre мешает игрокам присоединяться к другим игрокам. Кроме того, игроки жалуются на другие сбои и проблемы во время запуска хоррора. Разработчики проекта спешат заверить игроков, что уже работают над решением всех известных проблем.

Как заявили представители Gun Interactive, им известна ошибка с приглашениями и подключением. Разработчики проводят анализ проблемы и постараются решить ее в ближайшее время. Вместе с этим команда работает над устранением таких ошибок, как "Недействительные учетные данные" или "Сетевая ошибка". До выхода обновления с фиксами игрокам рекомендуется перезагрузить Steam и ваш ПК, а также отключить приложение вроде MSI Afterburner. Это позволяет решить часть проблем с подключениями к игре.

Еще одной проблемой, которую признала команда разработчиков, является заикание на ПК. Ее также обещают устранить в следующем обновлении, а пока игроки могут сделать следующее: