Релизный трейлер хоррора The Texas Chain Saw Massacre

Фильм "Техасская резня бензопилой" 1974 года стал объектом нескольких сиквелов и перезагрузок, а теперь по нему сегодня выходит игра.
Хорошая новость заключается в том, что игра возвращается к истокам серии, взяв за основу первый фильм Тоба Хупера, но плохая заключается в том, что журналисты сдержано встретили ассиметричный хоррор The Texas Chain Saw Massacre.
Игра уже стала доступна на консолях PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и совсем скоро станет доступна на ПК. Компании Gun Interactive и Sumo Nottingham представили релизный трейлер новинки в честь этого знаменательного события.
Блин почему нет сингла?
Потому что все думают, что надо копировать дбд и делать мультиплеерную игру про маньяков и выживших, а тут еще и издатель тот же, что игру по Пятнице-13ое оформлял. Вот тебе и на.
Хотя реально игра по ТРБ или П13, где сингл и ты пытаешься уйти от маньяка было бы куда интереснее.
Что-то ничего нового не увидел. Тот же дбд.
Анимации дубовые!
дбд давно сдохла, единственная надежда на это чудо, хотя если смотреть на механики и анимации, шансов у игры очень уж мало
А дбд то знает, что давно сдохла? 🤔
а зачем мне онлайн? в ней одни школяры остались и никакого нового контента уже больше 3 лет
все коммьюнити что было у игры, давно ушло, осталась дpoчкa для малолеток и софтеров
Вот на данный момент что с дбд
https://youtu.be/YHLfxCt5tTo
7 дней с утра до ночи так можно играть (ровно, ни днем меньше), отлетает аккаунт, бесплатно через дырень заходишь и играешь дальше с такой же пустышки точно так же 7 дней
Если не играл со времен теста, и думаешь что циферки онлайна что то говорят, то у меня для тебя очень плохие новости (да и 39к из 250 что было раньше)
Очень хочется какой-нибудь адекватной замены ДБД, которая сейчас просто невозможна для игры даже в команде. Но, судя по трейлеру, это будет низкопробная поделка.