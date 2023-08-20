Советы по уничтожению людей в геймплее игры The Texas Chain Saw Massacre

Виртуальный слэшер The Texas Chain Saw Massacre вышел 18 августа и неплохо стартанул: рейтинг игры в Steam 85%. Кстати, резня доступна и нашим геймерам за 1300 рублей, хоть и не поддерживает русский язык.
The Texas Chain Saw Massacre - кооперативный хоррор, в котором жертвы спасаются от маньяков. Название игры говорит само за себя: в ее основе фильм "Техасская резня бензопилой" (1974).
Кажется, портал IGN играет за темную сторону: вчера они выложили геймплей с комментариями для начинающих Кожаных Лиц в духе:
Сначала заведите свою бензопилу. Последнее, что вам нужно - оказаться перед жертвой с выключенным оружием.
Ролик длится больше трех минут. Доступны русские субтитры.
Разгони свою бензопилу! В этом видео вы найдете советы по освоению Кожаного Лица в The Texas Chain Saw Massacre The Game. Кожаное Лицо, — свирепый серийный убийца, который носит лица своих жертв. Он нестабильный мясник, известный тем, что носит с собой свою культовую бензопилу. Теперь ваша задача объединиться с его безумной семьей и убить всех четырех жертв в матче. Сегодня мы поможем вам стать самым устрашающим Кожаным Лицом!