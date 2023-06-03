Создатели Texas Chain Saw Massacre: Добавление в игру контента из различных фильмов франшизы не так просто, как кажется ©

Создатели The Texas Chain Saw Massacre хочет, чтобы вы знали, что добавление в игру контента из различных фильмов франшизы не так просто, как кажется.

В своем твите генеральный директор издателя Gun Interactive Уэс Келтнер объяснил, что из-за сложного характера получения лицензий на IP-права популярных франшиз лучше не радоваться появлению новых персонажей или локаций, пока они не будут официально подтверждены через Gun или разработчика Sumo Digital.

"У нас есть интерактивные права на фильм 1974 года", - сказал Келтнер. "Мы не можем добавить персонажей или локации из других фильмов TX, потому что у нас нет таких прав. Требовать, чтобы мы их добавили, - это не то, как работает Голливуд. Лицензирование в целом - это обычно полная неразбериха".

В продолжении Кельтнер дал совет фанатам "Техасской резни бензопилой", которые хотят, чтобы в грядущую многопользовательскую игру-адаптацию были добавлены новые материалы из фильмов.

Мой вам совет: будьте в восторге от того, что там уже есть. Расскажите всем, кого вы знаете. Пишите в социальных сетях, делайте ретвиты и обсуждайте игру. По моему опыту, Голливуд реагирует на шумиху, а не на требования.

Конечно, Келтнер хорошо знаком с конфликтами между лицензиатами и обладателями соответствующих прав на ИС. Еще в 2018 году игра Friday the 13th оказалась втянута в судебную тяжбу между Виктором Миллером, сценаристом первого фильма, и Шоном Каннингемом, продюсером и режиссером фильма и нынешним правообладателем. Хотя за прошедшие годы удалось добиться некоторого урегулирования, Келтнер и Gun перешли к разработке игры exas Chainsaw Massacre, которая выйдет 18 августа.