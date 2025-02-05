Sumo Digital, известная по The Texas Chain Saw Massacre и Sackboy, отказывается от разработки собственных проектов

Студия Sumo Digital объявила, что прекращает разработку собственных оригинальных игр. Это решение связано с необходимостью адаптироваться к изменяющимся условиям игровой индустрии и обеспечить финансовую стабильность.

«Мы создали себе репутацию надежного разработчика, работая с престижными партнёрами над успешными играми. Недавно мы попробовали создавать собственные IP, демонстрируя талант наших команд, но теперь переходим к другой стратегии», — говорится в заявлении студии.

Теперь Sumo Digital сосредоточится на работе с другими компаниями: поможет с разработкой, займётся инженерными задачами и портированием игр. Все действующие контракты будут выполнены.

Решение студии приведёт к сокращениям, но руководство обещает поддержку уволенным сотрудникам. Это уже не первый раунд увольнений: летом 2024 года штат компании уменьшился на 15%.

Sumo Digital известна по играм Sackboy: A Big Adventure, The Texas Chain Saw Massacre и Hood: Outlaws & Legends.