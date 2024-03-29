The Texas Chain Saw Massacre получила бесплатные выходные в Steam и скидки

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Окунитесь в мир игры The Texas Chain Saw Massacre, воплотившись в одного из печально известных членов семьи каннибалов или став их жертвой. Это асимметричный хоррор от третьего лица, основанный на культовом фильме ужасов 1974 года.

Выступая в роли жертвы, вам придётся проявить смекалку, чтобы оставаться вне досягаемости семьи и найти инструменты, которые приведут вас к заветной свободе. В роли члена семьи ваша задача — разыскать, выследить и остановить гостей, пытающихся сбежать.