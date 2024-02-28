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The Texas Chain Saw Massacre 18.08.2023
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От третьего лица
7.5 121 оценка

The Texas Chain Saw Massacre превысила 1,1 миллиона проданных копий и 4,5 миллиона игроков на Xbox Game Pass

monk70
Новости

Издатель Gun Interactive и разработчик Sumo Nottingham объявили, что асимметричный хоррор The Texas Chain Saw Massacre был продан тиражом 1,1 миллиона копий по всему миру, а количество игроков на Xbox Game Pass превысило 4,5 миллиона. Общее количество игроков в игре также превысило 5,6 миллиона.

«Продано более 1 миллиона экземпляров The Texas Chain Saw Massacre!», — говорится в твите официального аккаунта игры в Твиттере. «Всем 5,6 миллионам игроков, пришедшим в Техас, спасибо, что поделились с нами этим уникальным хоррор-пытом!»

The Texas Chain Saw Massacre для PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, ПК в Steam и Xbox Game Pass в августе 2023 года.

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