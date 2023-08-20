The Texas Chain Saw Massacre привлекла более 1 млн игроков за первые сутки после релиза ©

Компания Gun Interactive, похоже, попала в точку с игрой The Texas Chain Saw Massacre, по крайней мере, если верить цифрам, зафиксированным на старте продаж. В асимметричный многопользовательский хоррор, созданную по мотивам кинофраншизы "Техасская резня бензопилой", за первые 24 часа после запуска сыграли более 1 млн. игроков.

Подтверждение этому пришло через сообщение в Twitter / X на официальном профиле игры. Это отличный результат, в том числе благодаря неплохому качеству игры, которая, как вы можете увидеть в обзорах от журналистов, предлагает захватывающую динамику, поддерживающую высокое напряжение и хорошо характеризующую убийц и жертв, за исключением количества контента, которое придется пополнять в будущем, если команда разработчиков стремится удержать игроков приклеенными к игровым серверам в течение длительного времени.

Несомненно, в успехе The Texas Chain Saw Massacre есть доля заслуг Xbox Game Pass, потенциал которого в плане роста числа пользователей в последние дни высоко оценила сама команда Gun Interactive.

К сожалению, у нас нет точных данных по каждой платформе, на которой доступна The Texas Chain Saw Massacre, а именно PS5, Xbox Series X|S и PC. Однако данные SteamDB свидетельствуют о том, что на платформе Valve в игру играет довольно мало игроков: пиковое количество одновременных пользователей с момента запуска составило всего 16 257, а средний показатель - около 8 000. Это не так много по сравнению с данными Gun Interactive, поэтому можно предположить, что большая часть пользователей ПК играет в игру через Game Pass.