В асимметричном хорроре The Texas Chain Saw Massacre вернули кроссплей на ПК ©

Разработчики из студии Gun Interactive продолжают работать над улучшением своего ассиметричного ужастика The Texas Chain Saw Massacre. Месяц назад из-за проблем с нечестными игроками на ПК им пришлось в принудительном порядке отключить кроссплей на этой платформе, но свежее обновление обещает вернуть его. Теперь игроки на ПК смогут играть вместе с пользователями на консолях PlayStation и Xbox.

Новый патч с активацией кроссплея уже доступен для скачивания на ПК. Как сообщают авторы игры, им удалось значительно повысить эффективность встроенного античита и устранить серьезные уязвимости. Теперь игровой процесс The Texas Chain Saw Massacre будет честным на всех платформах.

Обновление для игры включает в себя различные исправления стабильности и работы серверов, чтобы подготовить проект к будущим, более крупным патчам. В патч также включены изменения, необходимые для включения кросс-игры на платформах ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. После установки последней версии патча кросс-игра будет включена, а ПК будет вновь включен в общий пул подбора игроков.

Gun Interactive обещает в скором времени представить еще больше обновлений, которые уже могут добавить в хоррор новый контент.