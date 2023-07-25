В хорроре The Texas Chain Saw Massacre будет два режима производительности на консолях ©

До выхода сетевого ужастика The Texas Chain Saw Massacre, который основан на культовой франшизе "Техасская резня бензопилой", остается уже меньше месяца. Авторы игры из студии Gun Interactive полностью уверены в качестве своего проекта на ПК и консолях. Чтобы обеспечить максимально комфортный геймплей на PlayStation и Xbox, они реализовали сразу два режима производительности.

Как отмечают представители Gun Interactive, хоррор The Texas Chain Saw Massacre создавался с учетом всех популярных технических решений. Версия игры на ПК обещает быть хорошо оптимизирована и дружелюбна к маломощному железу. В то же время, проект будет обладать популярной настройкой графики на консолях последнего поколения PS5 и Xbox Series X.

The Texas Chain Saw Massacre будет включать следующие режимы на консолях:

PS5 / Xbox Series X — режим производительности с 60 FPS и режим качества с 30 FPS, но большим разрешением текстур.

Xbox Series S — будет доступен только режим в 30 FPS с более низким разрешением, чем на Xbox Series X.

PlayStation 4 / Xbox One — только 30 FPS со стандартным разрешением для консолей этого поколения.

Хоррор The Texas Chain Saw Massacre выйдет в релиз 18 августа на ПК и консолях.