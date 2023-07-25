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The Texas Chain Saw Massacre 18.08.2023
6.5 39 оценок

В хорроре The Texas Chain Saw Massacre будет два режима производительности на консолях

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Gutsz
Новости

До выхода сетевого ужастика The Texas Chain Saw Massacre, который основан на культовой франшизе "Техасская резня бензопилой", остается уже меньше месяца. Авторы игры из студии Gun Interactive полностью уверены в качестве своего проекта на ПК и консолях. Чтобы обеспечить максимально комфортный геймплей на PlayStation и Xbox, они реализовали сразу два режима производительности.

Как отмечают представители Gun Interactive, хоррор The Texas Chain Saw Massacre создавался с учетом всех популярных технических решений. Версия игры на ПК обещает быть хорошо оптимизирована и дружелюбна к маломощному железу. В то же время, проект будет обладать популярной настройкой графики на консолях последнего поколения PS5 и Xbox Series X.

The Texas Chain Saw Massacre будет включать следующие режимы на консолях:

  • PS5 / Xbox Series X — режим производительности с 60 FPS и режим качества с 30 FPS, но большим разрешением текстур.
  • Xbox Series S — будет доступен только режим в 30 FPS с более низким разрешением, чем на Xbox Series X.
  • PlayStation 4 / Xbox One — только 30 FPS со стандартным разрешением для консолей этого поколения.

Хоррор The Texas Chain Saw Massacre выйдет в релиз 18 августа на ПК и консолях.

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